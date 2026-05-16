Uzman Doktor Barış Ucuzcu’dan dikkat çeken estetik açıklamaları: “Amaç güzel yaş almak” - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzman Doktor Barış Ucuzcu’dan dikkat çeken estetik açıklamaları: “Amaç güzel yaş almak”

Uzman Doktor Barış Ucuzcu’dan dikkat çeken estetik açıklamaları: “Amaç güzel yaş almak”
16.05.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan özel röportajda konuşan Uzman Doktor Barış Ucuzcu, medikal estetik işlemlerinin yalnızca dış görünüş değil psikolojik açıdan da önemli etkiler oluşturduğunu söyledi. Ucuzcu, bilinçsiz uygulamalara karşı uyarıda bulunarak doğal görünümün önemine dikkat çekti.

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan özel röportaj programında sunucu Metin Aydın’ın konuğu Uzman Doktor Barış Ucuzcu oldu. Medikal estetik alanında merak edilen pek çok konunun ele alındığı programda; estetik işlemlerin özgüven üzerindeki etkileri, yaşlanma karşıtı uygulamalar, kadın ve erkeklerde estetik algısı, doğal görünümün korunması ve merdiven altı işlemlerin oluşturduğu riskler detaylı şekilde değerlendirildi. Ucuzcu, estetik uygulamaların uzman kontrolünde yapılmasının önemine vurgu yaparken, bilinçsiz işlemlerin ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini söyledi.

“ESTETİK BİR ÖZ BAKIM SÜRECİDİR”

Programda estetik işlemlerin temelinde kişinin kendini iyi hissetme isteğinin bulunduğunu ifade eden Uzman Doktor Barış Ucuzcu, hastalarının büyük bölümünün daha mutlu ve özgüvenli hissetmek amacıyla işlem yaptırdığını belirtti. Ucuzcu, “Estetik yaptırmanın en temel nedeni kişinin kendini iyi hissetmesi. Hastalarımın yüzde 99’u kendini güzel ve mutlu hissetmek için işlem yaptırıyor. Bu aslında bir öz bakım” ifadelerini kullandı.

Özgüven eksikliğinin bazı kişileri estetik işlemlere yönlendirebildiğini belirten Ucuzcu, özellikle modern yaşamın getirdiği yoğun sosyal etkileşimin insanların dış görünüşlerine daha fazla önem vermesine neden olduğunu söyledi. Medikal estetik uygulamalarının kişinin psikolojisine olumlu katkı sağlayabileceğini ifade eden Ucuzcu, doğru uygulamaların bireyin yaşam kalitesini artırabileceğini dile getirdi.

Uzman Doktor Barış Ucuzcu’dan dikkat çeken estetik açıklamaları: “Amaç güzel yaş almak”

“20’Lİ YAŞLARDAN İTİBAREN CİLT YATIRIMI BAŞLIYOR”

Yaşlanma karşıtı uygulamaların artık çok daha erken yaşlarda başladığını belirten Barış Ucuzcu, cilde yapılan yatırımın etkisinin ilerleyen yaşlarda daha net görüldüğünü ifade etti. Ucuzcu, “20’li yaşlardan itibaren estetik işlemleri başlıyor. Cilde yapılan yatırımın faydasını yaşlılık döneminde görüyoruz. Zamana karşı savaşamayız ama güzel yaşlanmak için bu tarz işlemleri yapmamız gerekiyor” dedi.

Erkeklerin de son yıllarda medikal estetik uygulamalara ilgisinin arttığını belirten Ucuzcu, toplum baskısının erkeklerde estetik konusundaki çekinceleri artırdığını söyledi. “Erkekler de yaşlanıyor ve cilt sağlığını koruması gerekiyor” diyen Ucuzcu, estetik işlemlerin yalnızca kadınlara özgü bir alan olmadığını vurguladı.

Doğal görünümün korunmasının önemine dikkat çeken Ucuzcu, her estetik işlemin yapay bir görüntü oluşturmadığını belirterek, doğru tekniklerle kişinin yüz yapısına uygun uygulamaların oldukça doğal sonuçlar verebildiğini ifade etti.

MERDİVEN ALTI UYGULAMALARA KRİTİK UYARI

Röportajın en dikkat çeken başlıklarından biri ise bilinçsiz estetik uygulamalar oldu. Uzman Doktor Barış Ucuzcu, özellikle son yıllarda merdiven altı estetik işlemlerin ciddi şekilde arttığını belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Ucuzcu, uygun olmayan ürünlerin kullanılması durumunda ciddi komplikasyonların ortaya çıkabileceğini ifade ederek, işlemlerin mutlaka uzman hekim kontrolünde yapılması gerektiğini söyledi. “Merdiven altı işlemler maalesef çok arttı. Uygun olmayan ürünler kullanıldığında komplikasyonlar oluşuyor” diyen Ucuzcu, estetik işlemlerde sağlık ve güvenliğin her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

Bazı kişilerin yapılan işlemlerle yetinmeyerek sürekli yeni uygulamalara yöneldiğini de belirten Ucuzcu, bu noktada hastanın psikolojisi ve beklentisinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Medikal estetikte temel hedefin doğal, sağlıklı ve dengeli bir görünüm oluşturmak olduğunu söyleyen Ucuzcu, bilinçli uygulamaların kişinin kendini daha iyi hissetmesine katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

Metin Aydın, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Metin Aydın Uzman Doktor Barış Ucuzcu’dan dikkat çeken estetik açıklamaları: “Amaç güzel yaş almak” - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Emine Erdoğan, Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etti Emine Erdoğan, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek 31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
Beşiktaş’ta ayrılık maç sonunda açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık maç sonunda açıklandı
Leroy Sane dediğini yaptı İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor

20:53
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid’de
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de
20:36
İnci Türkay’dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster’ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
İnci Türkay'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
19:27
Çorluspor 1947, 2. Lig’e yükseldi
Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi
18:49
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
17:06
Eski Başhekim, Gülistan’ın son görüldüğü bölgeden geçmiş
Eski Başhekim, Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden geçmiş
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 21:09:07. #7.12#
SON DAKİKA: Uzman Doktor Barış Ucuzcu’dan dikkat çeken estetik açıklamaları: “Amaç güzel yaş almak” - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.