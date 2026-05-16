Uzman Doktor Barış Ucuzcu’dan dikkat çeken estetik açıklamaları: “Amaç güzel yaş almak”

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan özel röportaj programında sunucu Metin Aydın’ın konuğu Uzman Doktor Barış Ucuzcu oldu. Medikal estetik alanında merak edilen pek çok konunun ele alındığı programda; estetik işlemlerin özgüven üzerindeki etkileri, yaşlanma karşıtı uygulamalar, kadın ve erkeklerde estetik algısı, doğal görünümün korunması ve merdiven altı işlemlerin oluşturduğu riskler detaylı şekilde değerlendirildi. Ucuzcu, estetik uygulamaların uzman kontrolünde yapılmasının önemine vurgu yaparken, bilinçsiz işlemlerin ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini söyledi.

“ESTETİK BİR ÖZ BAKIM SÜRECİDİR”

Programda estetik işlemlerin temelinde kişinin kendini iyi hissetme isteğinin bulunduğunu ifade eden Uzman Doktor Barış Ucuzcu, hastalarının büyük bölümünün daha mutlu ve özgüvenli hissetmek amacıyla işlem yaptırdığını belirtti. Ucuzcu, “Estetik yaptırmanın en temel nedeni kişinin kendini iyi hissetmesi. Hastalarımın yüzde 99’u kendini güzel ve mutlu hissetmek için işlem yaptırıyor. Bu aslında bir öz bakım” ifadelerini kullandı.

Özgüven eksikliğinin bazı kişileri estetik işlemlere yönlendirebildiğini belirten Ucuzcu, özellikle modern yaşamın getirdiği yoğun sosyal etkileşimin insanların dış görünüşlerine daha fazla önem vermesine neden olduğunu söyledi. Medikal estetik uygulamalarının kişinin psikolojisine olumlu katkı sağlayabileceğini ifade eden Ucuzcu, doğru uygulamaların bireyin yaşam kalitesini artırabileceğini dile getirdi.

“20’Lİ YAŞLARDAN İTİBAREN CİLT YATIRIMI BAŞLIYOR”

Yaşlanma karşıtı uygulamaların artık çok daha erken yaşlarda başladığını belirten Barış Ucuzcu, cilde yapılan yatırımın etkisinin ilerleyen yaşlarda daha net görüldüğünü ifade etti. Ucuzcu, “20’li yaşlardan itibaren estetik işlemleri başlıyor. Cilde yapılan yatırımın faydasını yaşlılık döneminde görüyoruz. Zamana karşı savaşamayız ama güzel yaşlanmak için bu tarz işlemleri yapmamız gerekiyor” dedi.

Erkeklerin de son yıllarda medikal estetik uygulamalara ilgisinin arttığını belirten Ucuzcu, toplum baskısının erkeklerde estetik konusundaki çekinceleri artırdığını söyledi. “Erkekler de yaşlanıyor ve cilt sağlığını koruması gerekiyor” diyen Ucuzcu, estetik işlemlerin yalnızca kadınlara özgü bir alan olmadığını vurguladı.

Doğal görünümün korunmasının önemine dikkat çeken Ucuzcu, her estetik işlemin yapay bir görüntü oluşturmadığını belirterek, doğru tekniklerle kişinin yüz yapısına uygun uygulamaların oldukça doğal sonuçlar verebildiğini ifade etti.

MERDİVEN ALTI UYGULAMALARA KRİTİK UYARI

Röportajın en dikkat çeken başlıklarından biri ise bilinçsiz estetik uygulamalar oldu. Uzman Doktor Barış Ucuzcu, özellikle son yıllarda merdiven altı estetik işlemlerin ciddi şekilde arttığını belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Ucuzcu, uygun olmayan ürünlerin kullanılması durumunda ciddi komplikasyonların ortaya çıkabileceğini ifade ederek, işlemlerin mutlaka uzman hekim kontrolünde yapılması gerektiğini söyledi. “Merdiven altı işlemler maalesef çok arttı. Uygun olmayan ürünler kullanıldığında komplikasyonlar oluşuyor” diyen Ucuzcu, estetik işlemlerde sağlık ve güvenliğin her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

Bazı kişilerin yapılan işlemlerle yetinmeyerek sürekli yeni uygulamalara yöneldiğini de belirten Ucuzcu, bu noktada hastanın psikolojisi ve beklentisinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Medikal estetikte temel hedefin doğal, sağlıklı ve dengeli bir görünüm oluşturmak olduğunu söyleyen Ucuzcu, bilinçli uygulamaların kişinin kendini daha iyi hissetmesine katkı sağlayabileceğini dile getirdi.