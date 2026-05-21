Uzmanlardan LGS Öncesi Psikolojik Dayanıklılık Uyarısı

Viqto Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Psikologlarından Gözde Ergin, sınav döneminde öğrencilerin yalnızca akademik değil psikolojik olarak da desteklenmesi gerektiğini belirterek, ailelerin yaklaşımının sınav performansı üzerinde doğrudan etkili olduğunu söyledi.

“ LGS yalnızca akademik bilgiyle kazanılan bir süreç değil; duygu yönetimi, stres kontrolü ve psikolojik dayanıklılığın da belirleyici olduğu önemli bir dönem” diyen Ergin, özellikle sınava son günlerde öğrenciler üzerindeki baskının artırılmasının ciddi kaygı oluşturduğunu ifade etti.

“LGS YAKLAŞIRKEN BASKI DEĞİL GÜVEN VERİLMELİ”

Psikolog Gözde Ergin, sınav yaklaşırken ailelerin kullandığı dilin öğrenciler üzerinde kalıcı etkiler bırakabildiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Sınava girerken çocuğunuzun pişmanlıklara veya suçluluk duygusuna değil, güvene ihtiyacı olduğu unutulmamalı. Ergenlik döneminde ruh halinin ve düşüncelerinin olumludan olumsuza hızla değiştir. O yüzden, ebeveynlerin dengeli davranması gerekir. Çocuğunuz ile ilgili gelecek kaygılarınızı şimdilik erteleyin ve ona yansıtmayın. Ses tonunuz ve beden dilinizle verdiğiniz mesajlara mutlaka dikkat edilmeli. ‘Şu kadar net yapmalısın, şu liseye girmelisin. Girmezsen şu olur’ gibi zorlayıcı ve koşullu cümlelerin kullanılmaması gerekir. Bu tarz söylemler stresi ve öfkeyi arttıracaktır. Negatif motivasyondan mutlaka uzak durulmalı ve çocuğunuza karşı beklentilerinizde gerçekçi olunmalıdır. Asla başkaları ile kıyaslamayın, size sorarsa sınav taktikleri verin, sınav öncesi günü keyifle geçirmesini sağlayın ve sınav sabahı sevdiği gibi aynı zamanda sağlıklı bir kahvaltı hazırlayın. Sonuç olarak çocuğunuzun değerini sınavdaki performansı belirlemeyecek. O, sizin için dünyanın en değerli varlığıydı ve öyle olmaya devam edecek. Bunu onun da hissetmesini sağlayın.”

Ergin, sınav kaygısının tamamen yok edilmesi gereken bir durum olmadığını, belirli düzeyde kaygının öğrenciyi motive ettiğini ancak yoğun kaygının dikkat dağınıklığı, odak kaybı ve performans düşüşüne neden olabileceğini söyledi.

“ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ BAŞKALARIYLA KIYASLAMAMALI”

Özellikle sosyal medya kullanımının sınav döneminde öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade eden Ergin, öğrencilerin birbirlerinin netleri, çalışma programları ve hedef okulları üzerinden kıyaslanmasının özgüveni zedelediğini belirtti.

“Her öğrencinin öğrenme hızı, çalışma yöntemi ve gelişim süreci farklıdır. Bu nedenle öğrencilerin yalnızca kendi gelişimlerine odaklanmaları gerekir. Başkasının neti öğrencinin başarınızı belirlemez. Başarısızlık düşüncesini zihinden uzaklaştırmak, aynı kaygıyı yaşayan binlerce öğrenci olduğunu unutmamak gerekir. Yalnız kalıp kendi içine dönmek de rahatlatıcı olabilir, sınavla ilgili aklına takılan konuları birine danışmakta. Ama unutulmamalıdır ki kaygı bulaşıcıdır. İşte bu sebeple kaygıyı artıran kişilerden de mümkün olduğunca uzak durulması, sınav öncesi öğrenciler için çok faydalı olur.”

UYKU, BESLENME VE NEFES KONTROLÜNE DİKKAT

Açıklamada; düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve fiziksel hareketin sınav başarısını doğrudan etkilediği belirtilirken, özellikle sınav öncesi uykusuz kalmanın zihinsel performansı düşürdüğüne dikkat çekildi.

Psikolog Gözde Ergin, öğrencilerin nefes egzersizleriyle kaygı düzeylerini kontrol altına alabileceklerini ifade ederek, “Sınav anında yalnızca soruya odaklanmak ve sonucu düşünmemek öğrencinin performansını ciddi ölçüde artırır” dedi.

“LGS HAYATIN TAMAMI DEĞİL”

Viqto Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Psikologlarından Gözde Ergin öğrencilere son olarak şu mesajı verdi:

“Hayatlarında pek çok yol ayrımı olacak. LGS de bunlardan sadece bir tanesi ama asla hayatın hepsi veya sonu değil. Her yol ayrımında öğrenciler kendilerine yeni şanslar yaratabilirler. Bir sınavda istenilen sonucu almamak, sizin başarısız bir insan olduğunuz gibi bir etiketi size yapıştırmaz.”

“Ebeveynler de unutmamalı ki LGS önemli bir sınavdır ancak bir öğrencinin değerini belirlemez. Çocukların yalnızca sonuçlarıyla değil; emekleri, gelişimleri ve potansiyelleriyle değerlendirilmesi gerekir. Ailelerin bu süreçte çocuklarına koşulsuz destek vermesi, sınav başarısından çok daha kıymetlidir.”

