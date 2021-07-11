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Uzungöl'deki konaklama tesisleri bayrama dolu dolu girecek - Son Dakika

Uzungöl'deki konaklama tesisleri bayrama dolu dolu girecek

11.07.2021 11:06
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki kısıtlamaların kalkmasıyla hareketliliğin yaşandığı Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de bulunan konaklama tesisleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yüzde 80 doluluğa ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki kısıtlamaların kalkmasıyla hareketliliğin yaşandığı Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de bulunan konaklama tesisleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yüzde 80 doluluğa ulaştı.

Salgın nedeniyle 2020 ile bu yılın ilk yarısını sessiz geçiren Doğu Karadeniz'deki turizmciler, normalleşme süreciyle turizm sektörünün hareketlenmesinin sevincini yaşıyor.

Kurban Bayramı tatilini bölgede geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, özellikle önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Uzungöl ile Maçka ilçesinde restorasyonun ardından ziyarete açılan Sümela Manastırı'na büyük ilgi gösteriyor.

Salgın nedeniyle zor günlerden geçen ancak hem aşılanmanın artması hem de vaka sayılarının düşmesiyle yeniden hareketlenen turizm tesislerinde rezervasyon için telefonlar çalmaya devam ediyor.

"Sıkıntı olmazsa Ağustos'u da böyle, yüzde 80-90 doluluk oranlarıyla götüreceğiz"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, AA muhabirine, bölgedeki seyahat acenteleri ve otellerde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk olduğunu söyledi.

Hareketliliğin mutluluk verici olduğunu ifade eden Kantarcı, "Şehir merkezindeki tesislerde, iki hafta sonra başlayacak Kurban Bayramı dönemindeki doluluk oranları yüzde 70'in üzerinde. Önümüzdeki günlerde bu oran biraz daha artacaktır. Uzungol'ümüzde yüzde 80'in üzerinde görünüyor. Ayder, Fırtına Vadisi'nde bu oran biraz daha fazla." diye konuştu.

Bölgeye hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisi olduğuna dikkati çeken Kantarcı, "Bu doluluğu en çok arttıran etken iç pazardaki hareketlilik, kültür turlarının yoğunlaşması. Ziyaretçilerin yüzde 50'si iç pazardan, yüzde 50'si dış pazar gibi görünüyor." dedi.

Kantarcı, turizm işletmelerinin misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu belirterek, tesislerin yoğunluğa karşı aylar öncesinden hazırlıklarını yaptıklarını ve her açıdan eksikliklerini giderdiklerini vurgulayarak, "Bu doluluk oranı böyle artmaya devam eder ve temmuz sonu itibarıyla da bir sıkıntı olmazsa ağustosu da böyle, yüzde 80-90 doluluk oranlarıyla götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

En büyük temennilerinin bu sürecin ekim sonuna kadar sarkması ve sezonun uzaması olduğunu aktaran Kantarcı, şunları kaydetti:

"Böyle olursa bütün bölgemiz için ekonomik anlamda çok büyük katkılar sağlayacaktır. Şimdiye kadarki süreç tahmin ettiğimizden, beklentimizden çok daha iyi gidiyor. Yurt dışından gelenlere, burada pandeminin etkisinin yok denecek kadar az olduğunu, ne kadar iyi bir şekilde ağırlandıkları imajını yaratmaya çalışıyorduk ki devamında uçuşlarda artış oldu. Özellikle Ürdün'den uçuşlar artarak devam ediyor. Diğer ülkeler devreye girdi. Şu anda özellikle Katar ve Suudi Arabistan'dan ciddi bir beklentimiz var. Önümüzdeki haftalarda uçuşlar başlarsa gerçekten çok güzel olur. Şu an itibarıyla temmuzun ilk haftası için beklediğimizin üstünde daha fazla uçuşa ulaşmış durumdayız. Temmuzun ikinci haftasında uçuş sayıları artıyor, farklı destinasyonlardan uçuşlar da başlayacak. Kurban Bayramı ve sonrasında umarım bu katlayarak devam eder."

"Biz her yönüyle hazırız ve misafirlerimizi bekliyoruz"

Trabzon Oteller Birliği ve Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı Mustafa Dündar da Kurban Bayramı yaklaştıkça otellerdeki yoğunluğun ve talebin arttığını dile getirerek, yerli turistin yanı sıra bölgeye en çok Ürdün, Filistin ve İsrail'den turist geldiğini söyledi.

Uzungöl'deki tesislerin bayrama dolu gireceğini, Sümela Manastırı'nın bulunduğu Maçka'daki otellerdeki doluluk oranının da yüzde 70 civarında olduğunu anlatan Dündar, "Trabzon Oteller Birliği'ne bağlı olan tüm tesislerimizin Güvenli Turizm Sertifikaları ve çalışanlarının aşılanmaları büyük oranda tamamlandı. Tesislerimiz son derece güvenli, hastalığa karşı son derece hassas, çıkan vakalarla ilgili aksiyon almakta son derece hızlılar. Bir sorun olmayacaktır. Biz her yönüyle hazırız ve misafirlerimizi bekliyoruz. Sağlık açısından güvenliğe son derece dikkat ediyoruz, sağlık her şeyden önce geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Karadeniz, Kurban Bayramı, Uzungöl, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzungöl'deki konaklama tesisleri bayrama dolu dolu girecek - Son Dakika


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