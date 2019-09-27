"Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi" açıldı

Trabzonlu iş adamı Dursun Ali İnan tarafından oluşturulan, içerisinde şehrin ve Karadeniz insanının tarihi geçmişini ve medeniyetini yansıtan kültür eserlerinin yer aldığı "Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi" hizmete açıldı.

Çaykara ilçesinde zengin bitki örtüsü ve manzarasıyla ünlü Uzungöl'de açılan müzede, yöre halkının günlük yaşamı yansıtılırken, yöresel ürün satış reyonu da hizmete sunuldu.

Açılışta konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, müzenin Trabzon'un medeniyetine, tarihine ve geçmişine yakışan bir yer olduğunu söyledi.

Geçmişine sahip olamayan milletlerin geleceğini inşa edemeyeceğini vurgulayan Vali Ustaoğlu, "Tarihine ve medeniyetine sahip çıkmak önemli. Bugün burada geçmişimize ait birbirinden kıymetli eserlerin yer aldığı müzenin açılışını yaptık. Trabzon'umuzun uluslararası marka değeri olan Uzungöl'ümüzde böyle bir müzenin açılmış olması da çok daha anlamlı. Çünkü turizm, ilimizde yükselen değer. Yüz binleri aşan ziyaretçimiz var." dedi.

Vali Ustaoğlu, geçen yıl dış hatlardan Trabzon'a gelen yolcu sayısının yüzde 55 oranında arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece yolcu sayısı değil, uçuş sayısıyla birlikte ilimiz çok güzel bir turizm sezonu geçirdi. Uzungöl'e gelen araç sayısı 700 bini aştı. Açtığımız müzelerimizle, yapacağımız yeni yatırım ve projelerle böyle bir turizm destinasyon alanı çok daha güzel dönemler yaşayacaktır. Bu eşsiz kültür mirasını ilimize kazandıran başta İnan ailesi olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum."

Açılışa AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Yusuf Şevki Hakyemez, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem, İlçe Belediye Başkanı Hanefi Tok, Eski Devlet Bakanı Faruk Özak, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.