Vaka sayısı artan Zonguldak'ta sessizlik hakim - Son Dakika

Vaka sayısı artan Zonguldak'ta sessizlik hakim

21.03.2021 11:20
Vaka sayısı artan Zonguldak'ta sessizlik hakim, System.String[]

Zonguldak'ta dün gece itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Zonguldak'ta dün gece itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Pazartesi 05.00'de sona erecek olan kısıtlama süresince kentte sessizlik sürüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yüksek riskli 22 il arasında yer alan Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam 21.00 itibariyle başladı. Pazartesi sabahı 05.00 itibariyle sona erecek olan kısıtlama dolayısıyla kent merkezinde sessizlik sürüyor. Kentin en işlek caddesi Gazipaşa başta olmak üzere Milli Egemenlik Caddesi, Kozlu Sahil Yolu boş kaldı. Drone ile havadan görüntülenen kentte, hizmet sektöründe çalışanlar faaliyetlerini sürdürdü. Polis ekipleri Kozlu ve Kilimli ilçe sınırlarında izin belgesi olanların geçişine izin verdi. Belgesi olmayanlar ise oluşturulan kontrol noktalarından geri döndürüldü.

Özellikle hafta başı yoğunluğun yaşandığı; zaman zaman sosyal mesafenin unutulduğu Gazipaşa Caddesi'nde belediye temizlik ekipleri dezenfekte ve temizlik çalışmaları yaptı. Hayvanlar ise boş sokaklarda gezdi. Sağlık Bakanlığı haftalık 100 bin kişide vaka sayısı verilerini de açıkladı. Geçen haftalarda 65,14'lük oran son açıklanan verilerle 81,02 oldu. Kentteki vaka sayısının artışı sebebiyle çok yüksek riskli şehir kategorisine yaklaşması tedirgin ediyor.

İçişleri Bakanlığı da tedbirler kapsamında genelge yayımladı. Genelgeye göre market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık kalacak. Belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecekler. Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecekler. Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık kalacak. Vatandaşlar; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Pazar günü ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebilecekler. - ZONGULDAK

Vaka sayısı artan Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vaka sayısı artan Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vaka sayısı artan Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vaka sayısı artan Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vaka sayısı artan Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vaka sayısı artan Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vaka sayısı artan Zonguldak'ta sessizlik hakim
Vaka sayısı artan Zonguldak'ta sessizlik hakim

Zonguldak, Gazipaşa, Kozlu, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vaka sayısı artan Zonguldak'ta sessizlik hakim - Son Dakika


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