Vali Aktaş Derinkuyu'da gezi ve incelemelerde bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir
Valisi İlhami Aktaş
, Derinkuyu
ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Programına Derinkuyu Kaymakamlığını ziyaretle başlayan Vali Aktaş, Kaymakam Vekili Mert Kumcu ile görüşerek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık
ziyaretinin ardından kent merkezindeki bir kahvehaneye geçen Aktaş, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Derinkuyu Belediyesine geçerek, Başkan Bülent Aksoy
'u ziyaret eden Aktaş, daha sonra, 1992 yılında Tunceli
'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Ali Güven
anısına için ailesi tarafından verilen öğle yemeği programına katıldı.
Aktaş, yemeğin ardından, Yazıhüyük
beldesine giderek, Belediye Başkanı Cengiz Çavdar
ile görüştü.
Beldenin sorunları ve yatırım talepleri ile ilgili görüşmenin ardından Aktaş, beldeden ayrıldı.
Vali Aktaş'a ziyaretlerinde, İl Jandarma
Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Genel Meclis Başkanı
Gürbüz Dinç, Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftçi
de eşlik etti.