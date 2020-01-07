Vali Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü - Son Dakika

Vali Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü

6 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

Vali Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, beraberinde İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nedim Özata ve İdare ve Denetim Müdürü İsmet Timur ile Hacıabdi, Çukurdere ve Koyunoğlu mahalle muhtarlıklarını ziyaret etti.

Hacıabdi Mahallesi Muhtarı Mehmet Çolak, Çukurdere Mahallesi Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş ve Koyunoğlu Mahallesi Muhtarı Aliseydi Özdemir'i ziyaretlerinde Vali Baruş, mahallelerinin sorunları ve çalışmaları hakkında muhtarlar ve azalarıyla sohbet ederek bilgiler aldı.

Vatandaşların yaşadığı sorunlarla birebir ilgilenen muhtarların halkın yaşadığı sorunların çözümlenmesi ve sıkıntıların giderilmesinde ilk adım olduğuna dikkati çeken Baruş, muhtarlık müessesinin önemine değinerek, "Amacımız her mahallede vatandaşlarımızın en iyi yaşam koşullarında yaşamasını sağlamak. Eksikliklerin giderilmesi noktasında ise ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli çalışmalar yapılacak." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtarlar Çolak, Gönültaş ve Özdemir, mahallelerinin sorunlarıyla ilgilenen Vali Baruş'a teşekkür etti.

Sıtmapınarı 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi, Yeşilyurt Müftülüğü Kız Kur'an Kursu, Çukurdere Çok Amaçlı Sosyal Tesisi'nde öğrenim gören kadın kursiyerler ve mahalle esnafını gezerek ziyarette bulunan Vali Baruş ve beraberindekiler, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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