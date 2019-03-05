Son Dakika Haberleri: Vali Baruş'tan Malatya Gazeteciler Cemiyetine Ziyaret

Vali Baruş'tan Malatya Gazeteciler Cemiyetine Ziyaret

1 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Vali Baruş'tan Malatya Gazeteciler Cemiyetine Ziyaret, System.String[]
Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Vali Baruş, ziyarette yaptığı konuşmada, sağlık sorunları yaşayan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Basının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi anlamında önemli görevler yürüttüğünü belirten Baruş, bu açıdan Malatya'daki basını önemli bir yardımcı olarak gördüklerini söyledi.

Baruş, kamu kurumlarının ihale ilanlarının kamu ihale mevzuatlarına uygun şekilde yerel basında yayınlanması gerektiğini dile getirerek, "Dün imzaladığım bir talimatla tüm kamu kurumlarına, belediyelere, bu hususta üzerinde titizlikle durulması gereken noktaları hatırlattık. İnşallah bundan sonra yerel basınımız kamu ihale ilanlarından gerektiği, layık olduğu payı alır diye düşünüyorum." dedi.

Vali Baruş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Malatya'ya geleceğini anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:21 Kaynak: AA

Aydın, Malatya Valisi, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Psikolojik Sorunlar Yaşayan İşletmeci, Restoranda İntihar Etti Sevilen Fenomen Hazal Pelin Aydın Dünyaevine Girdi

Son Dakika! NATO'dan Tansiyonu Yükseltecek Türkiye Önerisi: F-35 Teslimatı İptal Edilsin Adalet Bakanlığının Hazırladığı Yeni Ceza Sisteminin Detayları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 19:12:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Baruş'tan Malatya Gazeteciler Cemiyetine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]