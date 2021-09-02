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Vali Bilmez: "Van Gölü gelecek nesillere daha temiz aktarılacak" - Son Dakika

Vali Bilmez: "Van Gölü gelecek nesillere daha temiz aktarılacak"

02.09.2021 18:15

Vali Bilmez: "Van Gölü gelecek nesillere daha temiz aktarılacak" Van Gölü'nde kötü kokuya neden olan dip çamur temizliği devam ediyor Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yıllardır akan atık suların ciddi bir dip çamuru oluşturduğunu belirterek, yapılan...

Vali Bilmez: "Van Gölü gelecek nesillere daha temiz aktarılacak"

Van Gölü'nde kötü kokuya neden olan dip çamur temizliği devam ediyor

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yıllardır akan atık suların ciddi bir dip çamuru oluşturduğunu belirterek, yapılan çalışmalarla Van Gölü'nün gelecek nesillere daha temiz aktarılacağını söyledi.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan ve adını NASA fotoğraf yarışmasıyla dünyaya duyuran Van Gölü; turkuaz rengi görüntüsü, mavi bayraklı plajları ve sahilleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Daha önceki arıtma tesisinin yetersiz olması nedeniyle ciddi anlamda kirlenen Van Gölü, güzelliğinin yanında bir de kirliliğiyle de gündeme gelmeye başlamıştı. Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak için harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kısa sürede tamamlanan "Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi" devreye alındı. Van Gölü kirlilik tehditlerinden kurtulurken, daha önce atık sulardan oluşan dip çamuru ise kötü kokuya neden oluyor. Dip çamurunun temizliği için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan mekanizmayla temizlenmeye başlanırken, süreçte Van Gölü sahillerinin kötü kokudan da kurtulacağı belirtildi.

"Tesisimiz tam kapasite ile hem fiziki hem de biyolojik arıtma yapılıyor"

Yaklaşık 2 yıl inşaatı devam eden Van İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde devreye aldıklarını ifade eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Tesisimiziz bakteri üretimi için bir süre çalıştı. 1 aya yakın bir süredir de tesisimiz tam kapasite ile hem fiziki hem de biyolojik arıtma yapılıyor. Arıttığımız suyun denize döküldüğünü de hep birlikte görecek ve inceleyeceğiz. Van Gölü bize Allah'ın bahşetmiş olduğu bölgemizin en güzel nimetlerindendir. Ecdat bize bu güzelliği masmavi teslim etti, bizimde sonraki nesle masmavi bir şekilde teslim etmemiz gerekiyor. Maalesef atık sular ve göl kenarına yapılan ahırlar gölü her geçen gün korkunç bir şekilde kirletiyordu. Bizim öncelikle belediye olarak bütün atık suları ileri biyolojik arıtma metoduyla arıtarak göle verilmesi, gölün etrafındaki ahırların ortadan kaldırılmasını gerçekleştirdik. Şu anki temel çalışmamız sahilde oluşmuş çamuru temizlemek. Bu çamuru nasıl temizleyebiliriz diye İstanbul ve Kocaeli çalışmalarını arkadaşlarımız mahallinde inceledi. Bu anlamda uygulanabilecek 3-4 metot var. Bizler de bu metotları masaya yatırdık. Bunlardan bir tanesi deniz kıyısında var olan çamuru denizin dibine drajene etmek ve göndermek. Ancak kapalı havza olduğumuzdan dolayı bu metoda hayata geçirmemiz mümkün değil. İkincisi sizlerin de bildiği gibi duba üzerine iş makinesini bindirip, teknelerle çekip temizlik yapmaktı. Ancak burada da dubaların sahile tam olarak yanaşması mümkün değildi. Derin yerlerde sadece o çalışmayı yapabiliyorduk" dedi.

"Çıkan çamuru kamyonlara yükleyip depolayacağımız yerlere götürüyoruz"

İskele bölgesinde, Edremit ve Gevaş Marina'da o metotla çalışma yaptık yaptıklarını söyleyen Vali Bilmez, "Burada gördüğünüz gibi gölün içine açılan yollar yapıyoruz. İş makinesi onun üzerinde sağı solu temizleyerek çıkan çamuru kamyonlara yükleyip depolayacağımız yerlere götürüyoruz. Sonra da o açtığımız yolu kaldıracağız. Burada 13 kilometrelik bir alanda temizlik yapacağız. 3 etaba böldük. Birinci etap arıtmanın suyunun göle döküldüğü bölge ile iskele arası. Yani Şehitler Parkı ile 15 Temmuz Parkı arasındaki alandır. Burası 3 bin 400 dönümdür. Şu anda öncelikli olarak bu bölgede temizlik yapacağız. İkincisi de arıtma tesisi ile kampüs arasındaki bölgedir. Bu da 3 bin 500 metredir. İkinci etapta orada çalışacağız. 3. Etabımız ise İskele ile havalimanı arasındaki bölge olacaktır. Yaşar Kemal Parkı, Van Kalesi ve Fidanlık Parkı'nın denk geldiği bölgeden bahsediyoruz" diye konuştu.

"Van Gölü'nü mas mavi ve tertemiz bir şekilde ulaştırmış olacağız"

İlerleyen süreçte iş makinesi sayısının arttırılacağını kaydeden eden Vali Bilmez, "Van Gölü, Van Denizi Yaşar Kemal'in hayalindeki mavi ülkenin mavi gölü yapmak için hep birlikte seferber olacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz sahil kenarında hem yol hem parklar yapacak ve hayata geçireceğiz. Bu şekilde Van halkını göl ile buluşturacağız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi burada davet edeceğiz. Etkinlikler yapacağız. Allah korusun olağan üstü durumlarda da sahildeki parkları kullanacağız ve toplanma alanlarını yapmış olacağız. Van kamuoyunu da bu noktada duyarlı olmaya ve denize sahip çıkmaya davet ediyoruz. Belediyeler üzerinde, şahıslar üzerinde kirletme konusunda mahalle baskısı kurma noktasında çaba göstermelerini isteyeceğiz. Bu şekilde hep birlikte denizimize sahip çıkmış olacağız. Gelecek nesillerimize de Van Gölü'nü mas mavi ve tertemiz bir şekilde ulaştırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Van gölü deniz olarak tescillendi"

Van Gölü'nün deniz olduğunun tescillendiğini hatırlatan Vali Bilmez, "Artık Van Denizdeki seferlerin güvenirliğini jandarma ve polis değil, Sahil Güvenlik Komutanlığı koruyacak. İlimizde Sahil Güvenlik Komutanlığı da kuruldu. Bot Komutanlığı faaliyete geçti. İleri ki dönemde Tatvan'da hayata geçecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı, tekne sahiplerine ve kaptanlara eğitimlerde verecek ve denetimler yapacak. Sahil Güvenliği kurulması geçen sene yaşamış olduğumuz elim bir kaza sonucu alınan bir karar oldu. Van'da Sahil Güvenlik Komutanlığının kurulmasında Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişler Bakanlığımıza ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Bilmez: Van Gölü gelecek nesillere daha temiz aktarılacak
Vali Bilmez: Van Gölü gelecek nesillere daha temiz aktarılacak
Vali Bilmez: Van Gölü gelecek nesillere daha temiz aktarılacak
Vali Bilmez: Van Gölü gelecek nesillere daha temiz aktarılacak

Sahil Güvenlik, Emin Bilmez, Van Gölü, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Bilmez: 'Van Gölü gelecek nesillere daha temiz aktarılacak' - Son Dakika


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