Vali Dağlı sanayi kuruluşlarını ziyaret etti
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, yaptığı ihracatla ülkemiz ve Düzce ekonomisine önemli katkılarda bulunan ve önemli ölçüde istihdam sağlayan Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) ziyaretlerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:36 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce
Valisi Dr. Zülkif Dağlı
, yaptığı ihracatla ülkemiz ve Düzce ekonomisine önemli katkılarda bulunan ve önemli ölçüde istihdam sağlayan Organize Sanayi Bölgelerine (OSB
) ziyaretlerini sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın beyan ettiği "İstihdam Seferberliği 2019" programı kapsamında Düzce'de istihdamın oluşmasında büyük önem arz eden organize sanayi bölgelerinin altyapısının güçlendirilmesi ve daha fazla istihdam oluşturulması noktasında başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Vali Zülkif Dağlı bu kapsamda Gümüşova
Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. İlgili kurum müdürleri le gerçekleştirilen ziyaretlerde firmaların üretim hatlarında incelemelerde bulundu yöneticilerinden üretilen ürünler ve ürünlerin pazardaki durumu hakkında bilgiler aldı. - DÜZCE
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