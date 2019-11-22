Son Dakika Haberleri: Vali Deniz, Japon firmaları Manisa'ya davet etti
Son Dakika Ekonomi Vali Deniz, Japon firmaları Manisa'ya davet etti - Son Dakika Ekonomi

Vali Deniz, Japon firmaları Manisa'ya davet etti

6 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'yi İstanbul Başkonsolosluk Konutunda ziyaret etti.

Vali Deniz, Japon firmaları Manisa'ya davet etti, System.String[]

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'yi İstanbul Başkonsolosluk Konutunda ziyaret etti. Vali Deniz, Manisa'da yatırım yapmak isteyen Japon yatırımcıları Manisa'ya davet ederken, Başkonsolos Nishimaki de Manisa'daki Japon firmalarının sayısının artmasını istediklerini dile getirdi.


Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki Vali Ahmet Deniz'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek Manisa'nın Türkiye'nin çok önemli bir ili olduğunu ve Japon firmalarının sayısının Manisa'da artmasını istediklerini belirtti. Manisa'nın tarımsal üretim konusunda da çok iyi bir yerde olduğunu, Manisa ve Japonya arasında bu konuda bir işbirliği yapılabileceğini söyleyen Başkonsolos Nishimaki ayrıca Manisa'nın tarihi ve kültürel özellikleriyle Japonya halkı tarafından ilgi göreceğini belirterek sanayi, tarım ve turizm alanlarında görüşmeler yapmak üzere yakın zamanda Manisa'yı yeniden ziyaret edeceğini söyledi.


Türkiye için Japonya'nın önemine değinen Vali Ahmet Deniz, Japonya'nın kültürüyle ve kadim gelenekleriyle Türkiye ile örtüşen değerleri olduğunu ifade etti. Sanayisi ile Türkiye'nin gözbebeği illerinden biri olan Manisa'da yatırım yapmak isteyen Japon yatırımcıları Manisa'ya davet eden ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Vali Deniz, üzüm başta olmak üzere pamuk, sofralık zeytin, kiraz, domates gibi çok sayıda tarımsal ürünün Manisa'da yetiştirildiğini, yine il genelinde dünya standartlarındaki tarımsal işletmelerde işlendiğini söyledi. Japon tüketicilerin tarımsal ürün ihtiyacının Manisa'dan karşılanabileceğini vurgulayan Vali Deniz, Manisa'nın binlerce yıllık geçmişi ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması sebebiyle tarih ve kültür turizmi seven Japon turistler için iyi bir destinasyon olabileceğini, kentte Japon turistleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını söyledi.


Vali Deniz, Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'ye kendisinin çekmiş olduğu Manisa Lalesi fotoğrafı ve Manisa'ya özgü ürünler hediye etti. - MANİSA

İstanbul, Japonya, Manisa, Japon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:40 Kaynak: İHA
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