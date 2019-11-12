Son Dakika Haberleri: Vali Erin Resulayn'da incelemelerde bulundu
Son Dakika Yaşam Vali Erin Resulayn'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Erin Resulayn'da incelemelerde bulundu

6 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile hayatın normale dönmeye başladığı ve yaklaşık 30 bin Suriyeli'nin evlerine geri döndüğü Resulayn'da kamuya ait binalarda incelemelerde bulundu.

Vali Erin Resulayn'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile hayatın normale dönmeye başladığı ve yaklaşık 30 bin Suriyeli'nin evlerine geri döndüğü Resulayn'da kamuya ait binalarda incelemelerde bulundu.


Başta sağlık olmak üzere içme suyu, elektrik ve diğer kamu hizmetlerinin aksatılmadan verilmesi için Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi vasıtasıyla yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Vali Abdullah Erin, Resulayn'a gitti. Resulayn Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Erin, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve diğer ilgili kuruluşların çalışmalarını inceledi. Resulayn Belediye Binası ve kamuya ait diğer binalarda da incelemelerde bulunan Vali Erin, yerel hizmetlerin düzenli ve aksatılmadan sağlanması için Türkiye'den görevlendirilen personelin yanında Suriyelilerin de görev aldığını, çok sayıda Suriyeli kamu görevlisinin Resulayn ve Telabyad'da görev yaptığını ifade etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Resulayn, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:01 Kaynak: İHA
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