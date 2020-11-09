Vali İnci Sezer Becel'in 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü mesajı - Son Dakika

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 10 Kasım Atatürk'ü Anme günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali İnci Sezer Becel yayımlamış olduğu mesajında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarak bizlere en değerli mirası bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 82. yılında rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum" dedi. Vali Becel, "Yalnızca bizim tarihimiz değil, dünya tarihi açısından istisna şahsiyetlerden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, elde ettiği zaferler ve kurucusu olduğu Cumhuriyetimiz ile saygın bir lider olarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. "Bugün O'nun işaret ettiği çağdaş aydınlık yolda, milletimizin tüm bireyleriyle kenetlenerek, Cumhuriyetin kazanımlarının bilinciyle, gösterdiği yolda yürümeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 82. yılında bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyor, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - NEVŞEHİR