Vali Karaloğlu: Diyarbakır Cezaevi'ne yeni mahkumlar alınmıyor - Son Dakika

DİYARBAKIR Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu , geçmişte insanlık dışı muamele ile anılan Diyarbakır Cezaevi'ne yeni mahkumların alınmadığını belirterek, "Cezaevi müze mi, kültür merkezi mi olacak ? Bu konuda netleşen bir şey yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır ziyaretinde, "Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muamele ile anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Adalet Bakanlığımız bu konuda gerekli hazırlığı yapıyor. Böylece Diyarbakır'ın hafızasındaki bir kötü anıyı ortadan kaldırmış oluyoruz" açıklaması yaptı. Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaoğlu, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Karaloğlu, Diyarbakır Cezaevi'yle ilgili Adalet ve Kültür Turizm Bakanlığı tarafından çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu işten geri dönüş yok" dedi. Cezaevindeki mahkum sayısının 1200'den 500'lere kadar düşürüldüğünü ve yeni mahkumların alınmadığı belirten Vali Karaloğlu, "Cezaevi müze mi, kültür merkezi mi olacak ? Bu konuda netleşen bir şey yok. Çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

'DİYARBAKIR ŞEHİR HASTANESİ İHALESİ YAPILDI'Diyarbakır'a Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan şehir hastanesinin ihalesinin yapıldığı ve çalışmalara başlandığını belirten Vali Karaloğlu şunları söyledi: "Şehir hastanemiz ihalesi yapıldı. Şu anda müteahhit çalışmaya başladı. Temelleri atıldı. İnşallah 2023'te bitirip açmayı planlıyoruz. Şehir hastanesi 1000 yataklı. Sağlık Bakanlığı'nın kendi kamu bütçesiyle Diyarbakır Şehir Hastanesi 'ni ihale etti. Yaklaşık 2 milyarlık yatırım. Diyarbakır aynı zamanda bölgede sağlık hizmeti veriyor. Sırada, Selahattin Eyyübi Devlet Hastanemizin yenilenmesi var. Orada ve onun alternatifi yakın bir bölgede 3 tane alternatif oluşturduk. Şu anda daha karar vermiş değiliz."'DİYARBAKIR TARIMSAL ÜRETİM MERKEZİ OLACAK'2022 yılı onunda sonunda Silvan Barajı 'nın su tutmaya başlayacağını belirten Vali Karaloğlu, "Ama bu proje bitti anlamına gelmez. Tüneller devam ediyor. Şu anda o tünellerle ana kanallarda suyun ovaya aktarılması ve altta 7 tane daha depolama barajı var. Yani Silvan projesi dediğimiz 8 barajdan oluşan aslında büyük proje. Alttaki barajlardan dördü hizmete alındı. Diğerleri de devam ediyor. Bu sene ihale edilecek olanlar da var. Ama Silvan Barajı bittiğinde 2 milyon 350 bin hektarlık alan sulanmış olacak. İşte o zaman Diyarbakır'ı gerçek manada tarımsal üretim merkezi olacak. Sadece Türkiye için değil, dünya için çok önemli tarımsal üretim merkezi olacak" diye konuştu.

Diyarbakır'da artık vatandaşa hazır gıda kolisi verme yerine kredi kartları verdiklerini belirten Vali Karaloğlu, "Şu anda 12 bin 500 aileye kart verdik. Bir banka ile anlaştık. Vatandaşlarımıza kredi kartlarını verdik. Biz 3 ayda bir o kredi kartına nakit yükleme yapıyoruz. Şimdi bu ay mesela 400 lira yükleyeceğiz. Vatandaş kredi kartı ile isteği yerden alışverişini yapacak, istediği ürünü alabilecek. Sadece sigara ve alkol alamayacak" dedi.

- Diyarbakır