Vali Karaloğlu Manavgat'ta açılışlara katıldı - Son Dakika

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat ilçesinde jandarma karakolu ve müftülük kültür merkezinin açılışına katıldı.

Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı'nın açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, son 2 gündür Antalya'da yağan yağmurlar nedeniyle Serik ve Gazipaşa 'da vatandaşların seralarını ve tarlalarını su bastığını söyleyerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Manavgat'ın turizm, tarım, ticaret ve eğitimle Antalya'nın en hızlı gelişen ve büyüyen ilçelerden biri olduğunu kaydeden Vali Münir Karaloğlu, "Kırsalda İl Jandarma Komutanlığımız, kent merkezlerinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ve mavi vatanda Sahil Güvenlik Komutanlığımız eliyle Antalya'yı Türkiye 'nin ve dünyanın en huzurlu kenti yapmak için çalışmaya devam ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz" dedi.

Manavgat'ta zaman zaman çok önemli operasyonlar yaptıklarını vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, "Bu göçle beraber bazı kötü niyetli insanlar Manavgat'ı mesken tutuyor. Adliyemizin denetiminde, savcılarımızın gözetiminde zaman zaman vatandaşa sıkıntı yaratan, vatandaşa çökmeye çalışan yasadışı işlere bulaşmış insanlara karşı operasyonlar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Biz; Manavgat'ta da, Antalya'da da hiç kimsenin şehrimizin huzurunu kaçırmasına izin vermeyeceğiz. Bundan herkes emin olsun. Sarılar merkez olmak üzere çevresindeki 16 mahallemize bugün açtığımız bu karakolumuz üzerinden hizmet vermiş olacağız" diye konuştu.

Karakolda 30 personelin görev yaptığını anlatan ve vatandaşın başvurularına en kısa sürede cevap verileceğini belirten Vali Karaloğlu 'nun konuşmasının ardından, İl Müftüsü Osman Artan'ın okuduğu dua ve kurdele kesimiyle jandarma karakolu hizmete girdi. Karakolu gezen Vali Münir Karaloğlu ve beraberindekilere, Manavgat'ın Sırtköy Muhtarı Mehmet Çil şiir okudu ve türkü söyledi.

Jandarma karakolunun açılışının ardından Manavgat Müftülüğü Kültür Merkezi'nin açılış törenine katılan Vali Münir Karaloğlu, yaptığı konuşmada merkezin caddeye bakan kısmının bir bölümünün iç giyim mağazası olarak kiraya verilmesini eleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı 'nın son yıllarda toplumun dini ihtiyaçlarla sosyal ihtiyaçlarını birleştirecek çok önemli faaliyetler yapmaya başladığını söyleyen Vali Karaloğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın daha önce oluşturduğu boşluğu maalesef hiç arzu etmediğimiz yapılar doldurdu bu ülkede. Şimdi onlarla mücadele ediyoruz" dedi.

VALİDEN ELEŞTİRİ

Yeniden yapılanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında olduğunu vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah aşkına şu yaptığınız binaların altına ticarethane koyma hastalığından vazgeçin. Bu binanın yapımına 2 milyon dediniz. Bakın, Manavgat'taki vatandaş bunu vermiş. Şurada kiraya verdiğiniz dükkandan kaç para gelecek de buna ihtiyacınız var. Şimdi burası kiraya verilmiş ama kiracı boşaltınca kesinlikle orayı kiraya vermeyelim. Burası cadde üzerinde güzel bir yer, burayı gençlik merkezine çevirelim."

Vali Münir Karaloğlu'nun konuşmasının ardından kültür merkezinin yapımına katkıda bulunanlara plaket verildi. Açılışın ardından Vali Karaloğlu kültür merkezini gezdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret ederek bir süre önce ameliyat olan Başkan Ahmet Boztaş'a geçmiş olsun dileklerini iletti.