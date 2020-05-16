Vali Köşger'in 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

Vali Köşger'in 19 Mayıs mesajı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger " 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" nın 101.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Köşger'in 19 Mayıs mesajı, System.String[]

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger " 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" nın 101.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Vali Köşger mesajında, "Milletimizin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği Milli Mücadelenin sembol günü olan "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nın 101. yıldönümünü kutlamanın gururu ve heyecanı içindeyiz. Bunu sizlerle paylaşmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışı, milletimizin maküs talihini değiştiren, tarihi ve stratejik bir girişim olduğu gibi, Cumhuriyet tarihimizin başlangıcı ve aynı zamanda Milletimiz ve ülkemiz için, büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adımdır.


Yok edilmek istenen Yüce Milletimizin, büyük kahramanlıklar göstererek gerçekleştirdiği İstiklal Savaşı'nın, Aziz Milletimiz ve dünya tarihi açısından en önemli sonucu, bağımsızlığın sağlanması ile birlikte milli egemenliğe dayanan evrensel değerleri benimsemiş, modern bir devletin kurulması olmuştur.19 Mayıs'ta başlayan süreç, Cumhuriyet'in ilanının ardından, çağını aşan bir vizyonla, kapsamlı değişimler ve büyük reformlarla kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Büyük bir azimle, birlik ve dayanışma içinde gösterilen gayretler ve hayata geçirilen hamleler, Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda gelişmesinin önünü açmıştır.


Türkiye Cumhuriyetinin geride kalan yılları tam olarak bir uygarlık öyküsüdür. Büyük Önder'in gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesini aşma hedefinin; ekonomik gelişmenin Anadolu'nun her bölgesine yayılması, ulaşımın otoyollar ve hızlı tren seviyesine ulaşması, siyasette, eğitimde, sanatta ve hayatın her alanında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, hukukta evrensel değerlere ulaşılması ve hukukun üstünlüğünün hakim kılınması, insan hakları ve örgütlenme hakkının en üst düzeyde kullanılması ve kişi özgürlüğüne dayalı çoğulcu demokrasinin uygulanması şeklinde gerçekleştiğini hep birlikte görmekte ve yaşamaktayız. Bugün için görevimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü esas almak kaydıyla, küreselleşme sürecini doğru tanımlayıp konumumuzu iyi belirleyerek, ulusal çıkarlarımızı en üst düzeyde korumak, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayalı demokrasimizi daha ileri bir seviyeye taşımak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesini aşmak olmalıdır.


İstiklal mücadelemizin sembol günü olan bu günün, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan edilmesi, gençlik ve spor bayramı olarak ilan edilmesi de son derece anlamlıdır. Bunun ne kadar doğru olduğunu gençlerimiz, 15 Temmuz günü bizzat ve kimseden çekinmeden milletin kaderine sahip çıkarak göstermiştir. Sevgili gençler, sizden önceki nesiller inançla çalışarak sizlere büyük bir miras bırakmışlardır. Milletimizin umut kaynağı sizlerin, bunun anlam ve öneminin idraki içinde olduğunuzdan şüphe duymuyorum. Geleceğin devlet yöneticileri, siyasetçileri, eğitimcileri, bilim adamları, sanatçıları ve diğer meslek temsilcileri olarak ülkemizi, bilimde, fende, ekonomide, uluslararası ilişkilerde, kültür ve sanatta, eğitimde, sporda elde edeceğiniz başarılarla taçlandıracağınıza yürekten inanıyorum.Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Koronavirüs salgınına karşı ülkemiz genelinde mücadele tüm alanlarda başarıyla sürdürülmektedir. Bu zor günleri, Devletimiz, Hükümetimiz ve Milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Bizlere düşen ise, her zaman meydanlarda kutladığımız bayramımızı gelecek yıllarda yine aynı heyecan ve coşkuyla kutlayabilmemiz için alınan tedbirlere hep birlikte uymaktır.Bu duygu ve düşüncelerle Aydınlı hemşerilerimizin bayramını kutluyor, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" dedi. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Selim Köşger, 19 Mayıs, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 09:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Köşger'in 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

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