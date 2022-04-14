Vali Köşger: İzmir, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde 1'inci sırada - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Köşger: İzmir, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde 1'inci sırada

14.04.2022 15:33
Vali Köşger: İzmir, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde 1'inci sırada

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı'nda, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde kentin Türkiye'de 1'inci sırada yer aldığını belirterek, "Ertelemeden, savsaklamadan, konuya hassasiyetle yaklaşarak, sosyal, fiziki ve beşeri tedbirleri, ivedilikle...

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı'nda, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde kentin Türkiye'de 1'inci sırada yer aldığını belirterek, "Ertelemeden, savsaklamadan, konuya hassasiyetle yaklaşarak, sosyal, fiziki ve beşeri tedbirleri, ivedilikle almamız gerekiyor" dedi.

İzmir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nce 'İzmir Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, 10 bağımlıdan sadece 1'inin rehabilite edilebildiğini belirterek, "Mesele bağımlı hale gelmeden o yola hiç girmeden insanların normal hayatını sürdürmesini sağlamak. İzmir'de maalesef birçok suçun temelinde uyuşturucu bağımlılığı var. Hırsızlığa karışan birçok kişinin uyuşturucu temini için bu suça karıştıklarını biliyoruz" dedi.

Uyuşturucuyla mücadelenin önceliklerinden olduğunu vurgulayan Vali Köşger, "Uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde İzmir, Türkiye'de 1'inci çıkıyor. İzmir'in bağımlılıkla mücadelede daha tedbirli olması gerekiyor. Aksiyon almamız gerek. Ertelemeden, savsaklamadan, konuya hassasiyetle yaklaşarak, sosyal, fiziki ve beşeri tedbirleri ivedilikle almamız gerekiyor. Hepimiz inisiyatif alarak bu sorunu yüreğimizde hissetmeliyiz. Ne yapmamız lazım? Nasıl bu çocukları milletin zenginliğine dönüştürebiliriz? Nasıl rehabilite edebiliriz? Bu çalıştayda bu konularla ilgili önemli sonuçlar çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Vali Köşger: İzmir, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde 1'inci sırada
Vali Köşger: İzmir, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde 1'inci sırada
Vali Köşger: İzmir, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde 1'inci sırada
Vali Köşger: İzmir, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde 1'inci sırada
YORUMLAR
500
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Ünlü'den İzmir'de milli takım kampına ziyaret Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Ünlü'den İzmir'de milli takım kampına ziyaret Vali Köşger, İzmir için 'uyuşturucu' uyarısı yaptı Vali Köşger, İzmir için 'uyuşturucu' uyarısı yaptı

Yavuz Selim Köşger, Uyuşturucu, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vali Köşger: İzmir, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde 1'inci sırada - Son Dakika


Son Dakika
15:40 Hayat pahalılığının geldiği nokta! Vatandaşlar "1 liralık indirim kuponu" için fırınlarda uzun kuyruklar oluştu
15:22 Avrupa devleri sıraya girdi! Milli futbolcu Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı Türk oyuncusu olacak
15:20 Oğluna kısa bir süre sonra kavuşacak Başak Dizer'den sıcacık hamilelik pozları
15:18 Halsizlik ve kusma şikayetiyle gittiği hastanede gerçeği öğrenince şaşkınlık geçirdi! Karnında 20 santim büyüklüğünde kitle oluşmuş
15:12 'Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa bırakmıştı! Anne hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
15:06 Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle fotoğrafını paylaştı! Birbirlerine benzerlikleri şaşkınlık yarattı
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzun zaman sonra bir ilk: BBP Genel Merkezi'nde Destici ile buluştu
14:42 İdris Naim Şahin hakkında "Babacan ve Davutoğlu'ndan sonra parti kuruyor" iddiasına Saffet Kaya cevap verdi!
14:39 Mahkum dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat, Barış'ı hapse attırabilecek mi?
14:25 En kötü performans: Galatasaray'ın orta sahası hiç gol atamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 15:46:21. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Köşger: İzmir, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde 1'inci sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement