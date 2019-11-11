Son Dakika Haberleri: Vali Memiş, Antalya'daki evlerinde ölü bulunan 4 kişilik ailenin yakınlarına taziye ziyaretinde...
Son Dakika Güncel Vali Memiş, Antalya'daki evlerinde ölü bulunan 4 kişilik ailenin yakınlarına taziye ziyaretinde...

Vali Memiş, Antalya'daki evlerinde ölü bulunan 4 kişilik ailenin yakınlarına taziye ziyaretinde...

6 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş Antalya'da menşei belli olmayan kimyasal madde nedeniyle yaşamını yitiren aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin ailesini taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Memiş, Antalya'daki evlerinde ölü bulunan 4 kişilik ailenin yakınlarına taziye ziyaretinde..., System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş Antalya'da menşei belli olmayan kimyasal madde nedeniyle yaşamını yitiren aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin ailesini taziye ziyaretinde bulundu.


Geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Konyaaltı Siteler Mahallesi'nde meydana olayda Şimşek ailesinden haber alamayan bir yakınının polisi araması üzerine ortaya çıkan olayda eve çilingir yardımıyla giren polis, dört kişinin cesetleriyle karşılaştı. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek'e (5) ait olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede siyanür ile zehirlendiği iddia edilen 4 kişinin cenazesi, memleketleri Erzurum'da dün ikindi namazını müteakip Kırkgöze Mahallesinde toprağa verildi.


Erzurum Valisi Okay Memiş ise Yıldızkent Mahallesinde ölen ailenin yakınlarının bulunduğu taziye çadırını ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu. - ERZURUM

Okay Memiş, Erzurum, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:39 Kaynak: İHA
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