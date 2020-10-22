Vali Şıldak Burhaniye ziyaretinde Başkan Deveciler'i ziyaret etti - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'i makamında ziyaret etti.

Balıkesir Valisi olarak atandıktan sonra çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren Hasan Şıldak, Geçtiğimiz haftalarda yaptığı Kaymakamlık ziyaretinden sonra bugünkü Burhaniye ziyaretini Burhaniye Belediyesine gerçekleştirdi. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından karşılanan Vali Şıldak'a Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Stajyer Kaymakam Muhammed Emin Turhal, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Tarık Hekimoğlu eşlik etti.

Burhaniye'nin genel ve demografik yapısıyla birlikte, Burhaniye Belediyesi tarafından yapılan hizmetler hakkında bilgiler alan Vali Şıldak, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in hayata geçirdiği projeler hakkında kısa brifing aldı.

Burhaniye'nin kültür, sanat, spor ve sağlık projelerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da bölgede öncü olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye olarak Pandemi döneminde de Türkiye'ye örnek stratejik projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Covid sürecini bilinçli ve programlı olarak sürdürdüklerini belirten Başkan Deveciler, Yaz sezonunda bölgenin cazibe merkezi olduklarını da sözlerine ekledi.

Göreve geldikten sonra özellikle deniz turizmiyle ilgili çalışmalara başlayarak başta Pelitköy ve Gadana sahilini deniz severlerin hizmetine açtıklarını söyleyen Başkan Deveciler, yeni projelendirip uygulamaya başladıkları Öğretmenler Mahallesi sunar sitesi önündeki projenin detaylarını Vali Şıldak'la paylaştı.

Burhaniye'deki gelişmeleri takip ettiğini söyleyen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Burhaniye'nin hızlı bir ivme kazandığını, yapılan hizmetlerin halkın nezdinde takdir kazandığını ifade etti.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e teşekkür eden Vali Şıldak, yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Deveciler'e yaptığı çalışmalarında başarılar diledi.

Sohbet eşliğinde devam eden ziyaret hediye takdimlerinden sonra, Vali Hasan Şıldak ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'le birlikte protokolün de katılımıyla Ticaret Odası ziyaretiyle son buldu. - BALIKESİR