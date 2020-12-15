Ordu 2. OSB'yi taşkından koruma çalışması için 17 milyon liralık ödenek - Son Dakika

Ordu 2. OSB'yi taşkından koruma çalışması için 17 milyon liralık ödenek

15.12.2020 12:50
Ordu 2. OSB'yi taşkından koruma çalışması için 17 milyon liralık ödenek, System.String[]

Ordu'da hayata geçirilecek 2. Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) taşkından korumak amacıyla yapılacak çalışmalar için Tarım ve Orman Bakanlığından 17 milyon lira ödenek sağlandı.

Ordu'da hayata geçirilecek 2. Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) taşkından korumak amacıyla yapılacak çalışmalar için Tarım ve Orman Bakanlığından 17 milyon lira ödenek sağlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yatırım ve istihdam açısından önemli olan ve Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi ile Ulubey İlçesi Güzelyurt Mahallesi sınırları içerisinde kamulaştırma çalışmaları sürdürülen 2. OSB'yi taşkından korumak amacıyla yapılacak çalışmalar için bakanlıktan ödenek sağlandı.

Melet Irmağı'nın, taşkın durumunda OSB'ye zarar vermesini önleyecek çalışmaların ihalesi yeni yılın ilk günlerinde yapılacak. Kamulaştırma çalışmaları hızla devam eden 2. OSB'de, yapılacak taşkın koruma çalışması ile birlikte yatırımcılara arsa tahsisi işlemlerine başlanmış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Tuncay Sonel, ilde yeni yatırımların önünü açacak, istihdamı artıracak, işsizliği azaltacak çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

Sonel, bir yandan yatırımcıları kente davet ederek yatırım yapmaları konusunda teşvik ederken, diğer taraftan da yatırımcılara uygun yatırım olanakları sunmanın mücadelesini verdiklerini vurgulayarak, "Bu mücadeleyi Ordu ailesi olarak hep birlikte veriyoruz. İlimizde mevcut OSB'lere ilaveten yaklaşık 15 bin yeni istihdam sağlayabilecek Ordu 2. OSB, Fatsa OSB'nin genişletilmesi ve Ünye OSB'nin hayata geçirilmesi ve yatırımcıların istifadesine sunulması noktasında yoğun bir çabanın içerisindeyiz. Bu konuda da çok önemli mesafe katedildi." ifadelerini kullandı.

Kamulaştırma çalışmaları için gerekli ödenekler sağlanırken, altyapı çalışmalarına da ağırlık verildiğine işaret eden Sonel, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Ordu 2. OSB'nin en önemli sorunu olan taşkından koruma çalışması için gerekli olan ödeneği Tarım ve Orman Bakanlığımız tahsis etti. Tarım ve Orman Bakanlığınca, DSİ Samsun Bölge Müdürlüğü emrime tahsis edilen 17 milyon liralık ödenekle Ordu 2. OSB'nin taşkından korunma ihalesi yeni yılın ilk günlerinde yapılacak ve çalışmalara da hızla başlanacak. Böylece ilimizin ekonomik yönden gelişimi için çok önemli olan Ordu 2. OSB'de yatırımcılara arsa tahsisi işlemlerine başlamış olacağız. İlimize hayırlı, uğurlu olsun."

Sonel, ödeneğin şehre tahsisini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Akkuş şeker fasulyesinin üretimi artacak

Öte yandan Akkuş ilçesinde 2 bin 300 dekarlık alanda yıllık 350 ton civarında üretimi yapılan Akkuş şeker fasulyesi üreticilerinin sulama ihtiyacı giderilecek.

Coğrafi işaret tescili olan ve piyasada kilogramı 25-30 liraya satılan bu fasulyenin, üretimini artırmak ve üreticilerin daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla ilçede Kırtal Sulama Göleti'nin ihalesi yapılacak.

Sonel, Türk Patent Enstitüsünce 2011 yılında coğrafi işaret tescili yapılarak markalaştırılan Akkuş şeker fasulyesinin üretimi için sulama ihtiyacının hasıl olmasından sonra projesi hazırlanan ve bugüne kadar bir türlü hayata geçirilemeyen Kırtal Sulama Göleti konusunun geçen aylarda gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda gündeme getirildiğini anımsattı.

Kırtal Göleti'nin, ilçedeki fasulye üreticileri açısından önemli olan göletin yapımının hızlandırılması için girişimlerde bulunduklarını aktaran Sonel, "Akkuş şeker fasulyesi yöre halkı için önemli bir gelir ve geçim kaynağı olmasının yanında ülkemizin ekonomik bir değeri olduğunu ifade ederek, Kırtal Göleti'nin bir an önce hayata geçirilmesini talep ettik. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve DSİ Samsun Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe'nin gayretleriyle Kırtal Göleti'nin ihalesi, önümüzdeki günlerde yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu 2. OSB'yi taşkından koruma çalışması için 17 milyon liralık ödenek
Ordu 2. OSB'yi taşkından koruma çalışması için 17 milyon liralık ödenek
Ordu 2. OSB'yi taşkından koruma çalışması için 17 milyon liralık ödenek
Ordu 2. OSB'yi taşkından koruma çalışması için 17 milyon liralık ödenek

İstihdam, Yatırım, Akkuş, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ordu 2. OSB'yi taşkından koruma çalışması için 17 milyon liralık ödenek - Son Dakika Ekonomi


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