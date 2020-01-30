Vali Su, Japonya heyetini kabul etti - Son Dakika
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Vali Su, Japonya heyetini kabul etti

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Eğitim Filosu Kurmay Başkanı Deniz Albay Hiroaki Takeshima ve Japonya Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Deniz Albay Ryo Kumai ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Su, Japonya heyetini kabul etti, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Eğitim Filosu Kurmay Başkanı Deniz Albay Hiroaki Takeshima ve Japonya Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Deniz Albay Ryo Kumai ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.


Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Japonya heyetine ziyarette, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığından Deniz İst. Binbaşı Mustafa Yavuz Kayalar da eşlik etti.


Ziyarette, Sultan II. Abdülhamid tarafından 1890 yılında Japonya'ya gönderilen ve dönüş yolculuğu sırasında Kushimoto kenti açıklarında kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyninde şehit olan 540 denizci ile ilgili olarak Mersin'de eylül ayında gerçekleştirecek anma programı da konuşuldu.


Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptıkları ziyaretten dolayı Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri ile Japonya Ankara Büyükelçiliği görevlilerine teşekkür etti.


Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:53 Kaynak: İHA
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