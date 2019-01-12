Vali Tutulmaz'a CHP Heyetinin Ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) heyeti, Afyonkarahisar
Valisi Mustafa Tutulmaz
'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Tutulmaz, Dinar
ilçesinde çadırda yaşayan Hanife
Kaçar'ın yangında hayatını kaybetmesine üzüntüyle şahit olduklarını söyledi.
"Bu olaya üzülmeyen hiçbir insanoğlu yoktur" diyen Tutulmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Değil insan ölümü herhangi bir canlının ölümü bile insanı üzer. Bu olayda bizleri fazlasıyla üzdü. Devletimiz, gerek sosyal hizmet merkezi olarak gerekse de sosyal ve dayanışma vakfı olarak Kaymakamlığımız öncülüğünde gerekli çalışmaları göstermiştir. Ancak gerek Hanife teyzemiz gerekse de oğlu, huzurevi teklifini kabul etmemiştir. Kendisine evde bakım hizmeti teklifi yapılmıştır. Onunla ilgili de gerekli şartları yerine getirmemiştir. En son mahalle muhtarıyla konteynır talebi olmuştur. Onunla ilgili de kaymakamlığımız gerekli çalışmaları yaparken bu üzücü olay gerçekleşmiştir."
Vali Tutulmaz ayrıca, kimseyi ötekileştirmek gibi bir anlayış içerisinde olmadıklarını belirterek, "Biz, bütün yaratılanları, yaradan da dolayı hoş gören bir anlayışa sahibiz. Kim bizim vatandaşımız ise ona herhangi bir ayrım gözetmeden hizmet etme yükümlülüğü içerisinde olduğumuzun bilincindeyiz. Afyonkarahisar'daki bütün Roman kardeşlerimiz içinde aynı anlayışla hareket ediyoruz. 'CHP milletvekilleri Özcan Purçu
ve Burcu Köksal
'la, bundan sonraki süreçte Roman kardeşlerimizi topluma entegre etme adına neler yapabiliriz?' konusunda uzun bir süre toplantı yaptık. Geriye takılıp kalmayalım. Geriye takılıp kaldığımızda geleceği göremeyiz. Roman kardeşlerimizin topluma entegre edilmesi noktasında hep birlikte kafa yoralım." diye konuştu.
Bir gazetecinin "Yapılan ziyarette herhangi bir özür dilendi mi" sorusuna ilişkin Vali Tutulmaz şöyle cevap verdi:
"Sayın CHP milletvekilimiz Özcan Purçu bey, 'Benim buraya gelmem zaten bunu bir şekilde ifade ediyor' dedi. Artık sayın vekilimizin buraya kadar gelmiş olması çok şeyi ifade ediyor. Geçmişte şu ve bu denildi ifadeleri üzerinde çok fazla durmayalım. Hatta bazen dilden ziyade halle anlaşılır. Biz sayın vekilimiz ile anlaştık."
Özcan Purçu özür diledi mi
Aslında "özür dilenilecek de bir şey yok ortada" diyen CHP İzmir Milletvekili Özcan
Purçu da şunları kaydetti:
"Biz bu sayfayı kapattık ve önümüze bakıyoruz. Sayın Valimizin dediği gibi 'Bir can gitmiş vahim bir olay sonucunda.' Özür dilenecek bir mesele de yok ortada. Özür dilenecekse de o canın yakınlarına, akrabalarına ve çocuklarından özür dilenmelidir. Onlardan özür dilenmeli. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğimiz için bütün kamu görevlileri ve insanların sorumluluğudur. Onlardan özür dilenmeli. Dolayısıyla ben Hanife hanımın çocuklarından, akrabalarından ve yakınlarından onun ölümünü engelleyemediğimiz için özür diliyorum."
Ziyarette Purçu'nun yanı sıra CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ile İl Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.
Olay
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, TBMM Bütçe görüşmeleri sırasında, Afyonkarahisar'da bir insanlık dramının yaşandığını, 4 yıldır çadırda yaşayan bir roman vatandaşın çıkan yangında yaşamını yitirdiğini söylemiş ve bu kişinin Afyonkarahisar Valiliği'nden istediği konteynerin verilmediğini öne sürmüştü.