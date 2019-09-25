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Vali Yazıcı'dan Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyaret

1 saat önce

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulunarak, öğrencilerin hazırladıkları proje ve çalışmalar ile atölyeleri inceledi.

Vali Yazıcı'dan Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyaret, System.String[]

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulunarak, öğrencilerin hazırladıkları proje ve çalışmalar ile atölyeleri inceledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Bigadiç Kaymakamı Ercan Çiçek, Belediye Başkanı İsmail Avcu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın hazır bulunduğu ziyarette, okul yöneticileri tarafından oto test ve ekspertiz üzerine eğitim veren liseyle ilgili bilgi verildi.

Ziyarette konuşan Yazıcı, teknik ve mesleki liselerin önemine işaret ederek, bu liselerin iş kollarında ihtiyaç duyulan nitelikli elemanların yetişmesinde üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi.

Öğrencilerle sohbet eden Yazıcı, çocukluk yıllarından öğrencilik yıllarına, günlük hayatından valilik görevine kadar birçok konuda görüş ve düşüncelerini anlattı.

Meslek liselerinin altyapısının geliştirilmesi için çalışma yaptıklarını aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğüm Güney Marmara Kalkınma Ajansının destekleriyle Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 'Oto Test/Ekspertiz Merkezi' açıldı. Burası Türkiye'de meslek liseleri arasında ilk ve tek. Mesleki teknik eğitimde önemsediğimiz en önemli hususlardan biri de sektör, eğitim iş birliğidir. Bu iş birliğini sağladığımızda sanayiye nitelikli iş gücü ve okul için de nitelikli bir öğrenci profilini yakalamış olacağız. Lisemiz neredeyse bir fabrika gibi işliyor. Meslek liselerimizin altyapılarına bakarak, güçlü oldukları alanları ortaya çıkararak bu alanda ihtisaslaşmasını istiyoruz. MEB'in desteğini de sağlayarak öğrencilerimizin Balıkesir sanayisine, ülke ekonomisine bizzat katkı sunmasını, üretimin içerisinde yer alarak hem mesleki beceri anlamında hem de kendilerine ailelerine maddi katkı sağlamaları anlamında çok önemli."

Vali Yazıcı ve beraberindekiler daha sonra idareci ve öğretmenlerle de bir araya gelerek, BENGİ Projesi ile okulun eğitim durumunu değerlendirdi.

Balıkesir, Bigadiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:28 Kaynak: AA
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