Son Dakika Haberleri: Vali Yıldırım Huzurevi ve Çocuk Yuvasını Ziyaret Etti

Vali Yıldırım Huzurevi ve Çocuk Yuvasını Ziyaret Etti

1 saat önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Zübeyde Hanım Huzurevi ve Çocuk Yuvasını ziyaret etti.

Vali Yıldırım Huzurevi ve Çocuk Yuvasını Ziyaret Etti, System.String[]
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Zübeyde Hanım Huzurevi ve Çocuk Yuvasını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Yıldırım'ın yaşlılar ve çocuklarla bir araya gelerek onların istek ve şikayetlerini dinlediği belirtildi.

Vali Yıldırım çocuk yuvasında yaptığını konuşmada, güzel bir gelecek için çok çalışılmasını gerektiğini belirterek, "Birilerini örnek almanız gerekiyor. Hedefinizin olması gerekiyor. Geniş bakmaya, farklı alanlarda kendinizi geliştirmeye gayret edin. Hayatınızda daha iyi bir yerlere gelmek istiyorsanız fedakarlıkta bulunmanız gerektiğini bilin. Hangi mesleği yaparsanız yapın bir hobiniz olsun. Hoşlandığınız bir aktivite olsun." ifadelerini kullandı.

Vali Yıldırım'a İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Ersan Ulusan ve İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Zübeyde Hanım, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel
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