Vali Yırık;"Katkı sağlayacak yatırımların değerlendirilmesi gündemimizde" - Son Dakika

Vali Yırık;"Katkı sağlayacak yatırımların değerlendirilmesi gündemimizde"

Bölgeye ekonomik katkı sağlayacak ve öne çıkacak yatırımların değerlendirilmesinin gündemlerinde olduğunu belirten Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) dönem başkanı Elazığ Valisi Erkaya Yırık,16 milyon 500 bin TL'lik turizm ve sanayinin geliştirilmesi kapsamında mali destek programının uygulama...

Vali Yırık;

Bölgeye ekonomik katkı sağlayacak ve öne çıkacak yatırımların değerlendirilmesinin gündemlerinde olduğunu belirten Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) dönem başkanı Elazığ Valisi Erkaya Yırık,16 milyon 500 bin TL'lik turizm ve sanayinin geliştirilmesi kapsamında mali destek programının uygulama sürecinin sürdüğünü aktardı.

FKA Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı Eylül toplantısı Elazığ'ın ev sahipliğinde valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Malatya Valisi Aydın Baruş, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Tunceli, Bingöl ve Malatya belediye başkanları ile illerin TSO başkanları ve FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ile ilgililer katıldı. Toplantıda FKA'nın dönem başkanlığını yapan Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den görevi Elazığ Valisi Erkaya Yırık devraldı.

Elazığ başkanlığındaki FKA'nın ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Vali Erkaya Yırık, "Toplantımızda 2021 yılının çalışma programını ve sonuç odaklı projelerin değerlendirilmesi 2021 yılı itibari ile planlanan faaliyetler ve yine 2020 yılında bu yıl itibari ile fizibilite desteği programı kapsamında projeleri değerlendirme sonuçları ve aynı zamanda güdümlü proje önerileri bölgemize hizmet edecek projelerinin hedeflenmesi amaçlanıyor. Bugün itibari ile 2020 yılı ara faaliyet raporlarının değerlendirilmesi arkadaşlarımızla birlikte mütalaa edeceğimiz konulardan bir tanesidir"dedi.

"Ajansımız 26 kalkınma ajansı arasında ikinci olmuş"

Bölgeye ekonomik katkı sağlayacak ve öne çıkacak yatırımların değerlendirilmesinin gündemleri arasında olduğuna dikkat çeken Vali Yırık," 16 milyon 500 bin TL'lik bütçeli 2020 yılı Turizm ve Sanayinin geliştirilmesi mali destek programını uygulama süreci devam ediyor. Bu program ile Elazığ ve Malatya üzerinden imalat sanayinde üretim, yenilikçilik ve iş ticareti kabiliyetlerini geliştirebilecek fiziki ve hizmet alt yapılarının güçlendirilmesi Bingöl ve Tunceli ölçeğinde ise tarıma dayalı sanayiye ilişkin girdilerin sağlanmasıyla maksadıyla alt yapı ve hizmet modellerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Kalkınma ajansımız, Fırat Havzası Turizm markalaşması ve turizm destinasyonlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak fiziki ve hizmet alt yapılarının geliştirilmesi amaçlanarak bölgemizdeki sanayi ve turizm alanında önemli eksikliklerin giderilmesi planlanıyor. Ajansımız sosyal girişmeyi destekleme programı kapsamında 26 kalkınma ajansı arasında performans itibari ile ikinci olmuş durumda ben bu vesile ile Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimizi ve arkadaşlarını da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplandı daha sonra basına bakalı olarak devam etti. - ELAZIĞ

Vali Yırık; Katkı sağlayacak yatırımların değerlendirilmesi gündemimizde
Vali Yırık; Katkı sağlayacak yatırımların değerlendirilmesi gündemimizde
Vali Yırık; Katkı sağlayacak yatırımların değerlendirilmesi gündemimizde
Vali Yırık; Katkı sağlayacak yatırımların değerlendirilmesi gündemimizde

Türk Lirası, Turizm, Elazığ, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yırık;'Katkı sağlayacak yatırımların değerlendirilmesi gündemimizde' - Son Dakika

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