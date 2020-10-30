Valinin geçiş güzergahında şüpheli valiz alarmı - Son Dakika

Valinin geçiş güzergahında şüpheli valiz alarmı

30.10.2020 10:31

Valinin geçiş güzergahında şüpheli valiz alarmı Adana'da valinin sabahları valiliğe gidiş güzergahında görülen şüpheli valiz polisi alarma geçirdi Bomba imha ekibinin kontrollü bir şekilde aldığı valiz boş çıktı Adana'da valinin sabahları valiliğe gidiş güzergahında görülen şüpheli valiz...

Valinin geçiş güzergahında şüpheli valiz alarmı

Adana'da valinin sabahları valiliğe gidiş güzergahında görülen şüpheli valiz polisi alarma geçirdi

Bomba imha ekibinin kontrollü bir şekilde aldığı valiz boş çıktı

ADANA - Adana'da valinin sabahları valiliğe gidiş güzergahında görülen şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Bulvarında meydana geldi. Adana Valisi Süleyman Elban'ın valiliğe giderken kullandığı güzergahlardan biri olan ve valilik konağına çok yakın bir yerde ağaç dibine bırakılmış halde bir valiz gören vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler Gazipaşa Bulvarını çift taraflı olarak trafiğe kapatıp bomba imha ekiplerine haber verdi. Bu arada polis ekipleri vatandaşları valizin olduğu alana sokmadı. Meraklı vatandaşlar şüpheli valizi görmek için güvenlik şeridinin arkasından seyretmeyi ihmal etmedi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen bomba imha ekipleri kontrollü bir şekilde valizi inceledi. Yapılan incelemede valizin boş olduğu anlaşıldı.

Polis valizi alıp kapatılan bulvarı da trafiğe açtı.

Valinin geçiş güzergahında şüpheli valiz alarmı
Valinin geçiş güzergahında şüpheli valiz alarmı
Valinin geçiş güzergahında şüpheli valiz alarmı
Valinin geçiş güzergahında şüpheli valiz alarmı
Valinin geçiş güzergahında şüpheli valiz alarmı
Valinin geçiş güzergahında şüpheli valiz alarmı
Valinin geçiş güzergahında şüpheli valiz alarmı

Süleyman Elban, Gazipaşa, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Valinin geçiş güzergahında şüpheli valiz alarmı - Son Dakika

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