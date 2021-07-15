Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenledi.

Etkinlik kapsamında Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Akköprü Şehitliği'nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu etkinlikte, şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Vali Bilmez ve beraberindekiler daha sonra Yukarı Nurşin Camiinde şehitler için okutulan mevlit programına katıldı.

Mevlit sonrası vatandaşlara çorba, lokum ve lokma tatlısı ikram edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü programı kapsamında sonraki etkinlik, İletişim Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan Dijital Gösterim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Bilmez ve beraberindekiler, Dijital Gösterim Merkezi'nde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kazanılan zaferin anlatıldığı "Türkiye Geçilmez" sergisini gezdi.