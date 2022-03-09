Van'da alışveriş festivali için hazırlıklar başladı - Son Dakika
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Van'da alışveriş festivali için hazırlıklar başladı

09.03.2022 16:27
Van'da alışveriş festivali için hazırlıklar başladı

Van'da ekonomiyi canlandırmak ve nevruz döneminde kente gelen İranlı turistleri ağırlamak amacıyla her yıl 15-29 Mart tarihlerinde düzenlenen alışveriş festivali için hazırlıklar başladı.

Van'da ekonomiyi canlandırmak ve nevruz döneminde kente gelen İranlı turistleri ağırlamak amacıyla her yıl 15-29 Mart tarihlerinde düzenlenen alışveriş festivali için hazırlıklar başladı.

Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilinde Van'a akın eden binlerce İranlı turistin ilgi gösterdiği Van Alışveriş Festivali için tanıtım toplantısı yapıldı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, Valilik öncülüğünde düzenlenen festivalin kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi.

Tüm Vanlıların festivali desteklemesi gerektiğini ifade eden Bilmez, "Bu yıl Tahran'dan Van'a uçak seferleri de yapılacak. Otellerimize çok iş düşüyor. Aksaklık yaşanmaması için bütün bileşenlerle hazırlıklarımızı yaptık. Bu sadece Valiliğin değil, Van halkının etkinliğidir." dedi.

İki yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle festivali düzenleyemediklerini belirten Bilmez, şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllardan daha verimli ve renkli geçeceğini bekliyoruz. 15 Mart'ta süreci başlatıyoruz. Bütün kurumlarımız görev paylaşımı yaptı. Tüm etkinlikler planlandı. Sınır kapılarında geçişlerin kolaylaştırılması için İranlı yetkililerle görüşmelerimizi yaptık. Günlük geçişlerin önceki yıllardan daha çok olacağını tahmin ediyoruz. Günlük 5 bin civarında kişinin Kapıköy Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmasını bekliyoruz. Çalışma süreleri bu kapsamda uzatıldı. Esnafımız hazırlıklarını yaptı. Herkes dört gözle alışveriş festivalini bekliyor. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Salgın sürecinin esnafımızda oluşturduğu ekonomik daralma inşallah bu festivalle sona erecek. Hem esnafımızın yüzü gülecek hem de bölgemizin ekonomisine katkı sağlanacak."

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva da ilki 2015'te düzenlenen festivalin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin en büyük alışveriş festivallerinden birini düzenlediklerini dile getiren Takva, "Amacımız gelen insanların burada daha fazla ve daha iyi zaman geçirmelerini sağlamak. Onların burada konaklayabilmelerini temin edecek etkinlikler düzenliyoruz. Bu işe kentin ışıklarıyla başlıyoruz, ardından sokak gösterileri ve etkinliklerle misafirlerimizin hoşlanabileceği faaliyetler gerçekleştireceğiz. Tüm belediyeler ve diğer kurumların sürece dahil olması sevindirici." diye konuştu.

Toplantıya, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu ve TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe katıldı.

Van'da alışveriş festivali için hazırlıklar başladı
Van'da alışveriş festivali için hazırlıklar başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da alışveriş festivali için hazırlıklar başladı - Son Dakika


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