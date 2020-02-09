Van'da donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Van'da donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Van'da, göl kıyısında terk edilen ve burada donma tehlikesi geçiren 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Van'da, göl kıyısında terk edilen ve burada donma tehlikesi geçiren 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Van'dan tekne ile Bitlis'e götürülmek istenen düzensiz göçmenler, Gevaş ilçesine bağlı Van Gölü kıyısındaki İn Mahallesi kırsalında terk edildi.


Donmak üzere olan düzensiz göçmenleri görenlerin ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Mahalle yolunun olumsuz hava koşullarından dolayı kapalı olması nedeniyle Van Gölü üzerinden sahil güvenlik ekipleri ile 2 tekne bölgeye gönderildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler için ilçedeki Akdamar iskelesinde sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri hazır bekletildi.

İn Mahallesi yakınlarında tekneye alınan 49 düzensiz göçmenden 15'inin soğuktan etkilendiği belirlendi.

Teknede ilk müdahaleleri yapılan düzensiz göçmenler, 5 saat süren çalışma sonucu iskeleye getirilerek Gevaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gevaş Kaymakamı Hamit Genç ile Belediye Başkanı Murat Sezer de olay yerine gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Düzensiz göçmenleri iskeleye taşıyan tekne sahibi Mesut Avcı, jandarmaya gelen ihbar üzerine bölgeye gittiklerini söyledi.

Fırtına ve sis nedeniyle güçlükle ilerleyebildiklerini belirten Avcı, "Düzensiz göçmenleri sağ kurtardık. İn Mahallesi yakınlarında göl kenarında bulduk. Kaçak bir tekneyle gelmişler. Fırtınadan dolayı kıyıya terk edilmişlerdi. Biraz geç kalsak hepsi orada ölebilirdi." diye konuştu.

Van Gölü, Bitlis, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:26 Kaynak: AA
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