Van'da evlat nöbetindeki ağabey: Kardeşim gel teslim ol - Son Dakika
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Van'da evlat nöbetindeki ağabey: Kardeşim gel teslim ol

30.06.2022 14:38
Van'da evlat nöbetindeki ağabey: Kardeşim gel teslim ol

VAN'da 39'uncu haftada bir araya gelerek evlat nöbeti tutan aileler, HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

VAN'da 39'uncu haftada bir araya gelerek evlat nöbeti tutan aileler, HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı. Üniversitede okurken kandırılıp dağa götürülen kardeşi Fatih için eyleme katılan Abdullah Arslan, "Çözüm süreci döneminde kardeşimi okurken kandırıp götürdüler. O günden bugüne kadar aradık ama bulamadık. Eğer beni duyuyorsan kardeşim, gel teslim ol. Evine gel, annem hasta, seni bekliyor" dedi.

Van'da çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 39'uncu haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

HDP İl Başkanlığı binasından ailelerin sesini bastırmak için müzik çalınması ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 'yüksek ses' gerekçesiyle şu ana kadar 15 bin ceza kesildiğini belirtti. Bu haftaki eylemde ise müzik çalınınca aileler tepki gösterdi. Eyleme katılan Nazlı Sancar, barikatı aşıp binaya girmek istedi ancak polisler durumu engelledi.'ELİNİZDE KALEM ALIP SİLAH VERDİLER'Kızı Şeyma için 2 yıl Diyarbakır'da HDP il binası önündeki eyleme katıldığını söyleyen Sancar, şu ifadeleri kullandı: "1,5 yıldır da Van'da bu eylemi sürdürüyorum. Sonsuza kadar kararlıyım, geri adım atmıyorum. İlk günden beri 'Ya zafer, ya ölüm' demiştim. Sözümün arkasındayım. Müzik sesini açıp bizim sesimizi bastırmaya çalışıyorlar. Biz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi sadece çocuğum için değil, dağdaki bütün çocuklar için veriyorum. Dağda olan çocuklara sesleniyorum. Gelin evladım, canlarım, ciğerlerim. Gelin devlet güçlerimize teslim olun. Sizin hayallerinizi kırdılar, ellerinizde kalem alıp, silah verdiler. Siz bu katillere nasıl güveniyorsunuz. Gelin anne kucağına, sıcak yuvanıza dönün. Avrupa insan Hakları Mahkemesi neden bizim çocuklarımız için konuşmuyor. Bizim çocuklarımız can değil mi? 3 yıldır bu anneler feryat ediyor. Bunlar nerede? Biz bu mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz."'KARDEŞİMİ KANDIRIP DAĞA GÖTÜRDÜLER 'Balıkesir'de üniversite okurken 19 yaşında kaçırılan kardeşi Fatih için eyleme katılan ağabey Abdullah Arslan ise, "Çözüm süreci döneminde kardeşimi Balıkesir'de İnşaat mühendisliği bölümü okurken kandırıp gödürdüler. O günden bugüne kadar aradık, ama bulamadık. Eğer beni duyuyorsan kardeşim gel teslim ol. Evine gel, annem hasta, seni bekliyor. HDP'liler sizi kandırıp dağa götürdüler. Sizin kanınızın üzerinde burada rant çeviriyorlar, para kazanıyorlar. Onların çocukları en güzel yerlerde yaşıyorlar, en güzel okullarda okuyorlar. Biz devletimizin yanındayız. Ailemiz korucudur. Seni kandırdılar, sen de gel bize katıl. Ülkemiz dünyanın en güzel adeletli ülkesidir." diye konuştu.

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Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü Evlat nöbetindeki anneden kızına: Kaç gel, teslim ol Evlat nöbetindeki anneden kızına: Kaç gel, teslim ol
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da evlat nöbetindeki ağabey: Kardeşim gel teslim ol - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da evlat nöbetindeki ağabey: Kardeşim gel teslim ol - Son Dakika
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