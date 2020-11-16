Van'da kış tedbirleri toplantısı - Son Dakika

Van Valiliğince kış tedbirleri toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında Edremit ilçesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kış aylarında kurumların yapacağı çalışmalar ve alınacak tedbirler ele alındı.

Bilmez, yaptığı açıklamada, kış aylarında çığ konusunda gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

Van- Bahçesaray kara yolunun bazı bölgelerinde çığ tehlikesinin mevcut olduğunu belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Yolların kar nedeniyle kapanması durumunda bölgedeki ilgili kişiler yetkililere en kısa süre içerisinde haber verecek. Koordinasyon içerisinde çalışma yürütülecek. Karla mücadele ve yol açma çalışmalarında özellikle çığ tehlikesi bulunan bölgelerde gerekli önlemler alınıp uygun görüldüğü taktirde çalışma yapılacak. Gerek görülürse özellikle Van-Bahçesaray kara yolu belirli saatlerde trafiğe kapatılabilecek. Şehirlerarası yollarda tırlar kayarak yolu kapatıyor. Bu nedenle ulaşımı aksıyor. Bu tür sorunların yaşandığı Çaldıran, Başkale, Gürpınar ilçelerimizde araçlar için bekleme alanları oluşturulacak."

Kent merkezindeki yol ve kaldırımların kardan temizlenmesi için ekiplerin sürekli hazır vaziyette olacağını kaydeden Bilmez, vatandaşların mağdur olmaması için her türlü tedbirin alındığını vurguladı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Turgut Gülen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, karayolları, sağlık, AFAD, milli eğitim, DSİ, il tarım ve orman müdürleri ve kurum temsilcileri katıldı.