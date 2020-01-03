Van'da "Okut ile Akademik Söyleşi" programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 'Okut ile Akademik Söyleşi' programı - Son Dakika

Van'da "Okut ile Akademik Söyleşi" programı

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Kansas Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Okut, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) 'Okut ile Akademik Söyleşi' programına katıldı.

Van'da

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Kansas Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Okut, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) 'Okut ile Akademik Söyleşi' programına katıldı.


Van YYÜ Ziraat Fakültesinden emekli olan ve Kansas Üniversitesinde bilim dünyasına katkı sunmaya devam eden Prof. Dr. Hayrettin Okut, eski üniversitesinde söyleşi programına katıldı. Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Prof. Dr. Hayrettin Okut'un 5 dakikada anlatılacak bir insan olmadığına dikkat çekerek, "İnşallah bizim akademik hayatımızda Hayrettin Hocanın ki gibi olur. Hep örnek gösterilen, saygı duyulan, uluslararası işlere imza atan ve Türkiye'de bir değer olan hocamız gibi büyük bir değer olmak hepimize nasip olur. Ben bunu başarabilen Hayrettin Hocamı içtenlikle tebrik ediyorum. Umarım hocam Amerika'dan sıkılır Van'a ve üniversitemize geri döner" şeklinde konuştu.


Van YYÜ Mühendislik Fakültesinde düzenlenen "Okut ile Akademik Söyleşi" programına konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Okut ise, "Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Rektör Bey eskiden beri çok takdir ettiğim, duruşunu beğendiğim bir insandır. Ziyaret sırasında benim bir konuşma yapmamı istediğini söyledi. Bende onur duydum bu davetten. Tekrar burada olmaktan dolayı mutluyum, heyecanlıyım" diye konuştu.


Prof. Dr. Okut, daha sonra akademik hayatı ile ilgili bilgiler verdiği "Okut ile Akademik Söyleşi" başlıklı sunumunu yaptı.


Sunumun ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kayri, Okut'a üniversite adına bir plaket takdim etti.


Söyleşiye Van YYÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri ve Prof. Dr. İsmail Hakkın Ekin, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Tunçtürk, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Demirel, Muradiye MYO Müdürü Prof. Dr. Naci Genç, Van MYO Müdürü Prof. Dr. Sedat Yayla, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuri Almalı, Ziraat Fakültesi Dekan yardımcıları Doç. Dr. Ferda Karakuş, Doç. Dr. Ösmetullah Arvas ile akademisyenler katıldı. - VAN

Rektör, Kansas, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
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