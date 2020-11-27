Van'da "Turizm Sektöründe Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi" projesi - Son Dakika

Van'da "Turizm Sektöründe Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi" projesi

27.11.2020 17:07
Van'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda hazırlanan "Turizm Sektöründe Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi" projesinin imza töreni gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda hazırlanan "Turizm Sektöründe Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi" projesinin imza töreni gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirilen, Van'da turizm, istihdam ve meslek edindirme unsurlarını bir arada barındıracak olan projenin imza törenine DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say katıldı. Toplam bütçesi 5 milyon 306 bin 822,25 TL olan proje ile daha önce Van Gölü'nde taşımacılık için kullanılan, şu an atıl durumda olan bir feribotun restore edilerek özgün bir konseptle konaklama hizmeti vermesi planlanan ve Edremit Belediye Başkanlığının yürütücüsü olduğu projenin 2 milyon TL'lik kısmı ise hibe olarak sağlanacak.

Turizm ve tur firmaları ile bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilerek, Van Gölü Havzası'nın doğal güzelliklerinin bir marka haline getirilmesi ve bölgedeki turizm faaliyetlerinin hız kazanmasına destek olunacak. Proje ile 100 üniversite öğrencisi uygulama staj kapsamında, 30 lise öğrencisi sürdürülebilir turizm, yiyecek, içecek turizmi, kat hizmetleri konularında eğitim alacak. 20 otel odasının yer alacağı otelde ayrıca restoran ve kafe hizmeti verilecek. Konaklayan ve ziyaret edenlere eşsiz bir deneyim sunacak, mesleki eğitimi güçlendirecek proje ile toplantı ve organizasyonların gerçekleştirilmesine olanak sağlanacak. Proje kapsamında öğrenciler mesleki gelişimlerinin yanında sektör içi farklı alanlarda çalışarak gelir elde etmeye başlayacaklar. Ayrıca proje çalışanlarından bir kısmı, aldıkları uygulama ve eğitimler sonrası uygulama otelinde istihdam edilecek.

Limanda demirleyecek gemi çevreye hiçbir atık bırakmayacak. Sıvı atıklar sızdırmaz depoya alınacak vidanjör ile toplanacak, sıfır atık sistemi kurulacak otelde atıklar ayrıştırılacak; ambalaj atıkları geri dönüşüme, organik atıklar kompost makinesine gönderilecek. - VAN

Van'da Turizm Sektöründe Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi projesi
Van'da Turizm Sektöründe Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi projesi
Van'da Turizm Sektöründe Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi projesi

Doğu Anadolu, İstihdam, Turizm, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da 'Turizm Sektöründe Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi' projesi - Son Dakika


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