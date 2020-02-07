Van'daki çığ felaketinde şehit olan Uzman Onbaşı Süslü, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Van'daki çığ felaketinde şehit olan Uzman Onbaşı Süslü, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü'nün cenazesi, memleketi Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde defnedildi.

Van'daki çığ felaketinde şehit olan Uzman Onbaşı Süslü, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü'nün cenazesi, memleketi Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde defnedildi.

Şehit Süslü'nün Türk bayrağına sarılı naaşını taşıyan uçak, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na indi. Şehidin cenazesi, oradan da kara yolu ile Aksaray Somuncu Baba Külliyesi Ervah Kabristanlığı morguna getirildi.

Tekbir ve dualarla karşılanan şehidin naaşı buradan alınarak, helallik için Sultanhanı ilçesi Selçuk Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada şehidin yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehit Süslü'nün naaşı, ilçe meydanına getirildi.


Burada şehidin eşi Süreyya ve babası Mehmet Süslü ile kardeşlerinin güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Şehidin bazı yakınlarını ise protokol üyeleri teselli etmeye çalıştı.


Şehidin annesi Yeter Süslü, ameliyat olduğu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ambulansla törene getirildi.

Anne Süslü burada evladının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldı ve "Gözlerini yerim senin yavrum, hakkını helal et yavrum" diyerek şehidin fotoğrafını öptü.

Şehidin 8 aylık kızı Miray Süslü, akrabalarının kucağında tören alanına getirildi.

Şehidin halası Fadimeana Sarıgül de "Seninle gurur duyuyoruz oğlum, vatanıma hediye ediyorum seni, hakkını helal et" dedi.

İl Müftüsü Cemalettin Bal'ın Cuma namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Süslü'nün naaşı, Sultanhanı Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Aksaray Valisi Ali Mantı, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve İlknur İnceöz, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, 5 Şubat'ta defnedilen İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın babası Atay Yıldız ve eşi Türkan Yıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sultanhanı, Aksaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:52 Kaynak: AA
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