Van'daki hayvan hastanesi yabani ve evcil hayvanlara sağlık üssü oldu - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan hayvan hastanesi, tıbbi imkanları ve başarılı akademik kadrosuyla Van ve çevre illerden getirilen binlerce hayvanın sağlığına kavuşmasına imkan tanıyor.

Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığının en fazla olduğu illerden Van'da, büyük ve küçükbaş ile yaban hayvanlarının yanı sıra sokakta yaşayan ve evcil hayvanlar, 20 öğretim üyesi, 15 lisans üstü öğrencinin görev yaptığı hastanede tedavi ediliyor.

Van, Hakkari, Bitlis, Muş ve Ağrı'dan getirilen hayvanlar, muayene edildikten sonra gerekli görülürse kan tahlilleri alınıyor, röntgenleri, endoskopi ve ultrasonları çekilerek tanıları konuluyor. Böylece binlerce hayvanın tedavi edilerek sağlığına kavuşturulduğu hastane, tıbbi imkanları ve başarılı akademik kadrosuyla bölgede hayvancılık faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülmesine katkı sağlıyor.

Bölgedeki hayvan sahiplerine daha iyi hizmet verilmesi için YYÜ tarafından hazırlanan, Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca onaylanan proje kapsamında 3 ay önce temeli atılan yeni hayvan hastanesi binasının da kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

"Hasta sayımız eylül ayından bu yana bini buldu"

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Gençcelep, AA muhabirine, hayvan hastanesinin Van'ın yanı sıra komşu illere de hizmet verdiğini söyledi.

Bölgede hayvancılığın daha modern ve sağlıklı yapılabilmesi için fakülte olarak gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirten Gençcelep, şöyle konuştu:

"Burada hayvanların kan tahlilleri, radyografi, endoskopi ve ultrason çekimleri yapılarak hastalıklarının tanısı konuluyor, ona göre tedaviye başlanıyor. Tedavileri yapılan yaban hayvanları üniversitemize bağlı Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülüyor. Buradaki sürecin ardından tekrar doğaya bırakılıyorlar. 2018-2019 döneminde 5 bine yakın hasta kaydımız söz konusuydu. Kovid-19 sürecinden dolayı yaşanan kısmi kapanma, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle bu rakamda azalmalar söz konusu oldu. Normalleşme süreçlerinin etkisiyle hasta sayımızda artışlar başladı. Eylül ayından bu yana hasta sayımız bini buldu. 2022 yılında bu sayının hızlıca artmasını bekliyoruz."

Hayvanların bakımının ve tedavilerinin yanı sıra hayvan sahiplerine yönelik bilinçlendirme çalışmaları da yaptıklarını anlatan Gençcelep, böylece farkındalık oluşturduklarını dile getirdi.

Gençcelep, haftada 300'e yakın fakülte öğrencisinin uygulama yapmak için hayvan hastanesine geldiğine değinerek, "Fiziki şartlarımız yetersizdi. Bu nedenle yeni bir hayvan hastanesi yapımına başladık. Orayı teslim aldığımızda çok modern bir yapıya kavuşmuş olacağız. Bu sayede hem eğitim kalitemizi yükselteceğiz hem de hayvanlara daha kaliteli, verimli ve modern sağlık hizmeti vermiş olacağız." diye konuştu.