Van, Güneş Enerjisi Potansiyeliyle Öne Çıkıyor
Van, Güneş Enerjisi Potansiyeliyle Öne Çıkıyor

Van, Güneş Enerjisi Potansiyeliyle Öne Çıkıyor
15.01.2026 12:13
Van'da güneş enerjisi santralleri 223,7 MW kapasiteye ulaştı. Temiz enerji üretimi artıyor.

TÜRKİYE'de sahip olduğu uzun güneşlenme süresi ve coğrafi avantajları sayesinde yenilenebilir enerjide önemli bir potansiyele sahip olan Van'da güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulu gücü 2025 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla 223,7 megavata (MW) ulaştı. AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, kentin hem yatay hem de dik açıyla güneşin en yoğun temas ettiği şehirlerden biri olduğunu, bu sayede Van'ı yenilenebilir enerji potansiyeli açısından çok güçlü bir noktada bulunduğunu söyledi.

Van, güneşli gün sayısı ile GES yatırımlarına uygun arazi varlığı açısından Türkiye'nin en önemli kentleri arasında yerini alıyor. Yüksek rakımı sayesinde güneş ışınlarını doğrudan alan Van, bu özelliğiyle GES yatırımları için cazip bir merkez haline geldi. Van'daki güneş enerjisi potansiyelini değerlendirmek isteyen ve Türkiye'deki enerji açığını gidermek için yatırımcılar da kentte girişimlerini sürdürüyor. Van'da, mevcut GES kapasitesinin 74,8 MW'ı lisanslı, 148,9 MW'ı ise lisanssız santrallerden oluşuyor. Bu kurulu güçle yılda yaklaşık 380-400 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik üretilebilirken üretim yaklaşık 150 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğu belirtildi. Ayrıca güneş enerjisi üretimiyle yılda ortalama 250 bin ton karbon salımının önüne geçildiği kaydedildi.

Kentte faaliyette olan lisanslı ve lisanssız GES'lerin yanı sıra Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projeleri başta olmak üzere yeni yatırımlarda devam ediyor. Yürürlükte bulunan toplam 514 MW gücündeki güneş kaynaklı ön lisans projelerinin, önümüzdeki yıllarda Van'ın kurulu gücünü birkaç kat artıracak önemli bir potansiyel sunduğu belirtildi.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu güneşlenme süresi ve doğal avantajlarıyla öne çıkan Van'ın, temiz enerji üretimi ve çevre dostu yatırımlarla hem bölgesel kalkınmaya hem de Türkiye'nin enerji arz güvenliğine stratejik katkı sunan iller arasında yer alma yolunda ilerlediğini söyledi. Van'ın güneş enerjisi potansiyeline dikkat çeken Türkmenoğlu, "Van, güneşin hem yatay hem de dik açıyla en yoğun temas ettiği Türkiye'de ikinci şehir. Bu da Van'ı yenilenebilir enerji potansiyeli açısından çok güçlü bir noktaya taşıyor" dedi.

'VAN ENERJİ DEPOSU OLACAK'

Kentte mevcut kurulu gücün yaklaşık 223,7 MW seviyesinde olduğunu belirten Türkmenoğlu, buna karşılık 517 MW'lık yeni bir talebin bulunduğunu söyledi. Bu yatırımların hayata geçirilebilmesi için enerji depolarına ihtiyaç olduğunu belirten Türkmenoğlu, "TEİAŞ ile iletim hatları konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Şebeke hatlarını dağıtmak için özellikle dağıtım santrallerinin kurulması lazım. Şimdi siz enerji üretirsiniz, bir yere göndermeniz lazım. Van potansiyelini taştığı zaman biz bunu farklı bölgelerimizin çeşitli şehirlerine de nakletmemiz lazım. Bunlar da bir altyapıyı gerektiren bir konu. Biz bir taraftan da o alt yapının kurulması için çalışıyoruz. Yeni trafo merkezleri kuruyoruz. 'Güneşin kenti' diyoruz ve Urartular da 'güneşin kenti' diyordu. Üretilen enerjinin sadece Van'da değil, çevre illere nakletmemiz lazım. Hatta İran'la olan bir enerji anlaşmamız da var. Van bir enerji deposu olacak" diye konuştu.

Van'ın halihazırda hidroelektrik santralleriyle de önemli bir enerji üreticisi olduğuna dikkat çeken Türkmenoğlu, HES'lerin kent ekonomisine yıllık yaklaşık 1 milyar lira katma değer sağladığını söyledi. Güneş enerjisi yatırımlarının artmasıyla birlikte Van'ın "GES Organize Sanayi Bölgesi" benzeri entegre ve büyük ölçekli projelerle Türkiye'nin temiz enerji üssü olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Kaynak: DHA

Van, Güneş Enerjisi Potansiyeliyle Öne Çıkıyor

Van, Güneş Enerjisi Potansiyeliyle Öne Çıkıyor
