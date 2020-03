Van, idlib şehitleri için tek yürek oldu - Son Dakika

Van, İdlib şehitleri için tek yürek oldu

SURİYE'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan askerler için Van'da yürüyüş düzenlendi.

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi tarafından düzenlenen 'İdlib Mazlumlarına destek ve şehadet' yürüyüşüne, Van Valisi ve Büşükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı. Yukarı Norşin Camisi önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklar taşıdı. Kalabalık, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Esat canavarını durdurun" sloganları attı. Cumhuriyet Caddesi'nde son bulan yürüyüşün ardından şehit askerler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi.

STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi Dönem Sözcüsü Cevdet Arvas, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediklerini belirterek, "Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Katil ve zalim Esad rejimini destekleyen, Rusya, ABD ve destekçilerini kınıyor ve tel'in ediyoruz. Suriyeli mazlum çocukların, yüreği acıyla dolu annelerin ve zavallı ihtiyarların ahı sizleri kahru perişan etsin. Akıttığınız bunca kanın içinde boğulasınız inşallah. Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri Rusya'dan aldıkları destek ile yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi ve rejim karşıtı muhalifleri kalleşçe pusuya düşürdü. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim ve destekçilerine karşı sessiz kalmamız beklenemez. Dini, tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur" dedi.

Türkiye'nin bu acımasız saldırının sahipleri katil Esad rejimine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini kaydeden Arvas, 'Bahar Kalkanı' harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Umudumuz odur ki; 'Bahar Kalkanı' ümmet perspektifi ile daha da ileriye gider, mazlumları tek çatı altında buluşturur. Ümmetin ve tüm mazlum halkların her türlü derdi ile dertlendiğimiz bir sürece vesile olacaktır. Dün akşam Cumhurbaşkanımızın Moskova ziyaretiyle yapılan görüşmeler neticesinde ateşkes ile ilgili varılan mutabakat, bir nebze de olsa sivil halka yönelik umut verici bir gelişme olarak görülse de Rusya'nın her zaman uyguladığı 'masada oyala, sahada ilerle' politikasına karşı daha dikkatli olunmalıdır. Sivil toplum örgütleri olarak, ülkemizin ve İslam ümmetin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Katil rejime ve emperyalist güçlere karşı kararlı bir şekilde mücadele eden ülkemizin, kahraman ordumuzun ve rejim karşıtı muhalif savaşçıların yanındayız. Ayrıca rejim karşıtı muhalif unsurlar güçlendirilerek kendi halkını kendileri korumalarının önü açılmalıdır. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız" diye konuştu.

Yürüyüşe ellerindeki Türk bayrakları ve pankartlarla katılan vatandaşlar, her zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduklarını ifade etti.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)