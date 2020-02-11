Van inşaatta söylediği şarkısı tıklama rekoru kıran murat: sanatçı olmak isterim - Son Dakika
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Van inşaatta söylediği şarkısı tıklama rekoru kıran murat: sanatçı olmak isterim

7 saat önce

İnşaatta söylediği şarkısı tıklama rekoru kıran Murat: Sanatçı olmak isterimVAN'ın İran sınırında bulunan Saray ilçesine bağlı Turanlı Mahallesi'nde yaşayan Murat Akbaşlı'nın (20), 3 yıl önce İstanbul'da inşatta çalışırken söylediği şarkılar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İnşaatta söylediği şarkısı tıklama rekoru kıran Murat: Sanatçı olmak isterim

VAN'ın İran sınırında bulunan Saray ilçesine bağlı Turanlı Mahallesi'nde yaşayan Murat Akbaşlı'nın (20), 3 yıl önce İstanbul'da inşatta çalışırken söylediği şarkılar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sanatçı Zülfü Livaneli'nin de telefonla görüştüğü Akbaşlı, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiriyle yaptığı röportajda, "İmkan verilirse sanatçı olmak isterim. Sosyal medyada paylaşılan videomu 2 milyon kişinin tıkladığını öğrendim" dedi.

Van'a 135, Saray ilçesine ise 60 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Turanlı Mahallesi'nde yaşayan Kerem ve Nahide Akbaşlı'nın 10 çocuğundan 6'ncısı olan Murat Akbaşlı, ortaokuldan sonra okulu bırakarak çobanlık yapmaya başladı. Akbaşlı, daha sonra İstanbul'da giderek inşaatlarda çalıştı. Akbaşlı'nın 3 yıl önce inşaatta söylediği Kürtçe şarkıları, sosyal medyada 2 milyon kişi tıkladı. Sanatçı Zülfü Livaneli'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Böyle bir sese kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de Diyarbakır başta olmak üzere konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem" dediği ve daha sonra da telefonla görüştüğü Akbaşlı'ya DHA ekibi ulaşarak, ilk röportajı yaptı.

O VİDEOSU İLE İLGİLİ DHA'YA KONUŞTU

Sosyal medyada paylaşılan o videosu ile ilgili DHA'ya konuşan Akbaşlı, "İstanbul'a çalışmaya gittim. Bir gün inşaatın mimarı yanıma geldi. 'Şarkı söyle, videoya çekeceğim' dedi. Ben de şarkı söylemeyi sevdiğim için okudum. Beni çektikten sonra sesin çok güzel dedi. Sosyal medyada bunu paylaşmayacağını söyledi. Bir yıl geçtikten sonra bu videomu sosyal medyada gördüm. Arkadaşlarım, benim şarkı söylediğim videoyu Youtube'da izlediklerini ve 2 milyon kişinin bu videoyu tıkladığını söyledi. Youtube girdim. Bir baktım hakikaten de benim şarkım. Bunun üzerine birçok kişi beni aradı" dedi.

ZÜLFÜ LİVANELİ ARADI

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin de sosyal medyada kendisiyle ilgili bir paylaşım yaptığını belirten Akbaşlı, "Beni aradı. Eğitim ve diğer konuda da yardımcı olacağını söyledi. 'Gel söyle sana eğitim de veririm. Masraf ne olursa ben öderim' dedi. Hayatım güzel. Bunun dışında birçok kişi aradı ama telefona bakmadım. 8'inci sınıftan sonra çobanlık yaptım. Kuzulara gittim. Bu yaştan sonra okula gidemem. İmkan verilirse sanatçı olmak isterim " diye konuştu.

OĞLUMUN SANATÇI OLMASINI İSTİYORUM

Baba Kerem Akbaşlı ise, oğlunun bir yere gelmesini çok istediğini ifade ederek, "Bu kararı kendisi verecek. İnşatta söylediği şarkı üzerine bir çok gazeteci oğlumla görüşmek için aradı. Sesi güzel olduğu için herkes arıyor. Utandığı için benim yanımda hiç şarkı söylemiyor. İnşaatta söylemiş. Sanatçı olmasını istiyorum. Benim 10 çocuğum var. 8'i kız 2 erkek. Hepsini çok seviyorum" dedi.

Van inşaatta söylediği şarkısı tıklama rekoru kıran murat: sanatçı olmak isterim

İstanbul, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:40 Kaynak: DHA
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