Van Kahvaltısına Diyarbakır'dan yoğun ilgi

Van Kahvaltı Konağı ve Damak Kahvaltı Salonu, Diyarbakır'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Diyarbakır Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na katıldı.



Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) desteğiyle TÜYAP Fuar alanında düzenlenen ve Malatya'nın onur konuğu olduğu "Diyarbakır Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Malatya Valisi Aydın Baruş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birçok ilden vali yardımcıları, belediye başkanları, ticaret odası başkanları, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gıda firmaları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımın yoğun olduğu fuarda Van kahvaltısını tanıtmak için yer aldıklarını belirten Van Kahvaltı Konağı ve Damak Kahvaltı Salonu İşletme Sahibi Ahmet Cintan, Van standına gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını söyledi. 12-17 Kasım tarihlerinde düzenlenen fuarda Van kahvaltısının yine ilgi odağı olduğunu dile getiren Cintan, "Eski Bakanımız Mehmet Mehdi Eker'in yanı sıra valiler, belediye başkanları standımızı ziyaret etti. Fuarda gerek radyo gerekse haberlerde Van kahvaltımızı en iyi şekilde tanıtmaya çalıştık. Bu kapsamda fuar bizim için genel anlamda iyi ve olumlu geçti. Ben özellikle yoğun ilgi ve alakalarından dolayı Diyarbakırlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - VAN