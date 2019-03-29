Van, Necdet Takva ve Ekibiyle Alınmalı"
1 saat önce
23. Dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt, "HDP'nin bugüne kadar çözüm üretmediğine hepimiz şahit olmuşuz. Van, Necdet Takva ve ekibiyle alınmalı." dedi.
23. Dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt
, " HDP
'nin bugüne kadar çözüm üretmediğine hepimiz şahit olmuşuz. Van
, Necdet Takva
ve ekibiyle alınmalı." dedi.
Kentteki bir iş yerinde düzenlenen programda konuşan Kurt, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva'nın yerel seçimi kazanmasının kent için önemli olduğunu söyledi.
Takva'yı Van için büyük bir fırsat olarak gördüğünü ve bunun umudunu taşıdığını belirten Kurt, şunları kaydetti:
"HDP'ye oy vermenin anlamı çözüm üretmek değil. HDP'nin bugüne kadar çözüm üretmediğine hepimiz şahit olmuşuz. HDP bir slogan partisidir. Necdet Takva gibi unsurlar, bugün geldiğimiz gerilemelerin önünü açabilecek bir anahtar olabilir. 'Bölge halkının tamamına güzel bir fırsat geldi' diye düşünüyorum. Van, Necdet Takva ve ekibiyle alınmalı. Bölge halkının kaderini kurtarıp, çocuklarımızın geleceğini kurmayı yakalayalım."
Ülkenin gerçek anlamda kazanması için doğru örgütlenmenin önemine işaret eden Kurt, "Barış için demokrasi için örgütlenmemiz lazım. Taleplerimiz demokratik. Türkiye
'ye zarar gelmemesi hepimiz için çok önemli." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:31 Kaynak: AA
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