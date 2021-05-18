Van TSO'dan 'Kapıköy' teşekkürü - Son Dakika

Van TSO'dan 'Kapıköy' teşekkürü

18.05.2021 12:10
Van TSO'dan 'Kapıköy' teşekkürü, System.String[]

Van Ticaret ve Sanayi Odası, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmasının kentte büyük memnuniyet oluşturduğunu duyurdu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmasının kentte büyük memnuniyet oluşturduğunu duyurdu.

Van Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, 24 Mart 2020'de korona virüs tedbirleri kapsamında araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın 18 Mayıs itibariyle yeniden yaya geçişlerine açılmış olmasının kentin kamuoyunda büyük memnuniyet oluşturduğu belirtildi. Açıklamada, "İktisadi anlamda kentimizin 'bacasız fabrikası' ve 'can damarı' olarak nitelendirilen Kapıköy Gümrük Kapısı'nın 14 ay boyunca kapalı olması, sosyo-ekonomik anlamda kentimiz özelinde derin bir ekonomik sarmalın oluşmasına neden olmuş, özellikle kentin ana sektörü olan hizmet sektörü ve dış ticaret faaliyetlerini tahrip ederek tüm ekonomi yönetiminde domino etkisi oluşturmuştur. Bu durum, makro bir perspektiften bakıldığında sadece Van özelinde değil bölge ve ülke genelinde de büyük kayıplara neden olmuştur. Bunun yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti ile gerçekleştirilen sosyal ve kültürel ilişkileri de etkisi altına almıştır. Yeniden normalleşme kararı ile birlikte Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla açılan Kapıköy Gümrük Kapısı, yaşamakta olduğumuz bu zorlu sürecin oluşturduğu tahribatının onarılması ve daha bayındır bir kentin ve ekonominin inşası noktasında önemli kazanımlar sağlayacaktır. Dolayısıyla iktisadi portföyü hizmet sektörü çerçevesinde şekillenmiş şehrimizin turizm sektörü başta olmak üzere genel ekonomi yönetiminin maslahatına katkı sunacaktır. Bizler Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak mezkür durumun sürekli olarak gündemde tutulması ve kapının bir an önce açılması hususunda yoğun bir mesai harcadık. Çünkü ekonominin olumlu seyri için üyelerimizin talepleri bu yöndeydi. Özellikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde devlet ricali ile ilişki geliştirmeye çalıştık. Sonuç olarak gelinen noktada bir kentin ana damarı ve ticaret merkezi olan sınır kapımız açılmış durumda. Dileğimiz ve temennimiz yaşamakta olduğumuz bu zorlu sürecin tekrar yaşanmaması yönündedir. Bu olumlu atmosferin ilerleyen günlerde genel ekonomiye sirayet ederek önemli gelişmelere vesile olacağı inancıyla; Kapıköy Gümrük Kapısı'nın tekrar açılmasının kararını veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a, milletvekillerimiz Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar'a, AK Parti MKYK Üyeleri Burhan Kayatürk'e, Fatih Çiftçi'ye, AK Parti Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda'ya, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Gülşen Orhan'a, bizlere her fırsatta desteğini esirgemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Van'da bulunan ve Kapıköy'ün açılması için desteklerini esirgemeyen sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına, üyelerimize, Van tüccar ve esnafına teşekkür ederiz. Ayrıca bizleri bu süreçte yalnız bırakmayan her fırsatta İran kamuoyunda gündem oluşturan İranlı dostlarımıza da müteşekkir olduğumuzu ifade ederiz" denildi. - VAN

Ekonomi, Türkiye, Kapıköy, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van TSO'dan 'Kapıköy' teşekkürü - Son Dakika Ekonomi


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