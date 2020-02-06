Van Valiliği:

Van Valiliğinden, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan hakkında bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "yemek organizasyonuna giderken kapalı yolu, uyarılara rağmen iş makineleriyle açtırmaya çalıştığı için ikinci çığ felaketi gerçekleşti" iddialarının, gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların kesinlikle gerçek dışı olup karalama ve art niyet içerdiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya üzerinde çıkan gerçeği yansıtmayan iddialarda 4 Şubat 2020 akşam saatlerinde meydana gelen çığ felaketinden sonra çığ altında kalan iki kişiyi kurtarmak amacıyla 5 Şubat 2020 tarihinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski Van Milletvekili olan Gülşen Orhan Hanımefendi'nin 'yemek organizasyonuna giderken kapalı yolu uyarılara rağmen iş makineleri ile açtırmaya çalıştığı için ikinci çığ felaketi gerçekleşti' şeklinde ne yazık ki asılsız iddialar bazı basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışıldığı görülmektedir. Gülşen Orhan Hanımefendi Eski Van Milletvekili ve Bahçesaraylı olması nedeniyle hemşehrilerine yardım etmek, acılarına ortak olmak ve olay yerinde yapılan çalışmaları görmek için gittiği ve AFAD Müdüründen de bilgi aldığı esnada ikinci çığ felaketi gerçekleşmiştir. Kendisi de çığın altından yaralı kurtarılmıştır."

Açıklamada ayrıca, "elim olayın yaşandığı bölgedeki yolların, ilk çığ felaketi itibarıyla trafiğe kapatıldığı" da belirtildi.