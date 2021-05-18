Van Valisi Bilmez: Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılması, halkta büyük memnuniyet yarattı - Son Dakika

İRAN ile en uzun kara sınırına sahip Van'da yeni tip koronavirüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında 14 ay aradan sonra yeniden açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ından geçişler başladı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sınır kapısının açılmasının halkta büyük bir memnuniyet yarattığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlara kapatılan Van'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nın, 14 ay sonra yeniden açılmasının halkta büyük memnuniyet yarattığını söyledi.

Vali Bilmez, "Başta milletvekillerimiz olmak üzere meslek ve esnaf odalarımız, turizm sektöründe faaliyet gösteren insanlarımız hepsi bu talebi dile getirdiler. Biz de bu talebi Ankara'ya taşımada aracılık ettik. Bu talebimiz de olumlu karşılandı. Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gerekli hazırlıklarımızı yaptık" dedi.'KORONAVİRÜS BULGUSU OLANLAR ALINMAYACAK'Kapının açılması ile birlikte sağlık alanında herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Vali Bilmez, "Sürekli orada görev yapacak sağlık ekiplerimizi belirledik. Sağlık çalışanlarımız için bina tahsisi yaptık. Gelen misafirlerin kente rahat gelebilmesi için Büyükşehir Belediyesi 4 büyük şehirlerarası otobüsle sürekli ring halinde olacak. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bugün çarşıda, esnafta büyük bir umut var. İnşallah kapının açılması Van'ın ekonomisine ciddi bir katkı sunar. Gelecek olan İranlı turistlerden son 72 saat içinde alınmış kovid testleri 'negatif' olan sonucu istiyoruz. Test sonucu negatif olmayan hiç kimseyi almıyoruz. Kovid bulgusu olanlar da alınmayacak. Türk tarafı olarak dün akşam itibariyle kapımız açık ama İran tarafındaki bu sürecin de bitmesini bekliyoruz. İran tarafı da tam anlamıyla hazırlıklarını tamamlamalı. Van halkının sağlığını riske atmayız. Sınırlı sayıda geçişler devam ediyor. Yaptırdıkları Kovid-19 testi negatif çıkan İranlılar, sabah saatlerinden itibaren kontrollerin ardından gümrük kapısından ülkeye giriş yaptı. İran'dan gelen Türk vatandaşları da izolasyonda tutacağız. Kapının açılması yönündeki taleplerimize olumlu yanıt veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve kapının açılmasına katkı sunan Ticaret Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Burhan Kayatürk, Fatih Çiftçi ve Zahir Soğanda'ya Van halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz."