Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Bahar Şenliği başladı - Son Dakika
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Bahar Şenliği başladı

16.05.2022 09:51
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Bahar Şenliği başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından düzenlenen ve 10 gün sürecek Bahar Şenliği başladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından düzenlenen ve 10 gün sürecek Bahar Şenliği başladı.

ŞŞÜ'den yapılan açıklamaya göre, kampüs yerleşkesinde başlayan etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, öğrencilerin ders yoğunluğunu, sınav streslerini azaltmak, baharın gelişini en güzel şekilde karşılamak için şenlikleri organize ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin hem eğitim-öğretim süreçlerini donanımlı bir şekilde sürdürmelerini hem de sosyal ve kültürel açıdan kendilerini geliştirmelerini önemsediklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin kuruluşunun 40. yıl dönümü kutlamaları vesilesiyle öğrencilerimizi odak noktasına alarak birçok etkinlik gerçekleşiyoruz. Bahar şenliklerini yılın geneline yaymayı planlıyoruz. Öğrencilerimizin taleplerini ve isteklerini dikkate alarak şenlikleri daha da çeşitlendirme arzusundayız. Başlangıcını büyük bir coşkuyla yaptığımız, kampüs alanında ve şehrimizin çeşitli noktalarında gerçekleşecek ve 10 gün sürecek olan şenliklerimizin huzurlu, neşeli, eğlenceli geçmesini arzuluyorum. Etkinliğin düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş ise 10 gün sürecek şenlikte birçok ünlü sanatçının ve müzik grubunun konser vereceğini ifade etti.

Halk oyunları gösterilerinin yanı sıra öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan Türk Müziği Devlet Konservatuarının konseri verdiği etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Şevli'nin eşi Duygu Şevli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri, Prof. Dr. Sedat Yayla, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

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