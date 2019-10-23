"Vatan Aşkıyla 53. Konya Aşıklar Bayramı" başlıyor

Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek ve iki gün sürecek "Vatan Aşkıyla 53. Konya Aşıklar Bayramı" yarın başlıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, düzenlediği basın toplantısında 17 şehirden 27 aşık ve halk ozanının katılacağı etkinliğin aşıklık geleneğine büyük katkısının olacağını söyledi.

Aşıklık geleneğinin UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde de yer aldığını dile getiren Kılca, şöyle konuştu:

"Bu gelenek medeniyetimizin ve kültürümüzün yaşatılmasında bir gönül köprüsü vazifesi görmektedir. Karatay Belediyesi olarak 53. Aşıklar Bayramı'yla bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Anadolu'nun kültürel belleğinin önemli bir ifadesi olan Aşıklık geleneğine büyük katkı sunacak olan bu yılki programlarımızı kıymetli kültür adamı rahmetli Feyzi Halıcı ve Ali Berat Alptekin anısına 'vatan aşkıyla' ana temasında ülkemizin 17 farklı ilinden 27 aşık ve halk ozanımızın katılımlarıyla gerçekleştireceğiz. Gün millet olarak bir ve beraber olma günüdür" dediği konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu vatan için Mehmetçiğimiz, cephede tüm varlığıyla mücadele ederken; aşıklarımız, halk ozanlarımız da sazlarıyla ve sözleriyle bu asil mücadeleye destek olup Mehmetçiklerimize selam gönderecekler. Bu yılki Aşıklar Bayramı'nda aşıklarımız vatan sevdasını, bayrak aşkını bizlerle paylaşacaklar. Karatay Belediyesi olarak fiziki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, sosyal ve kültürel hayatı zenginleştirmeye yönelik çalışmalarda da aktif rol üstlenmeye devam edeceğiz."

17 şehirden 27 halk aşığı Konya'da buluşacak

Programlar kapsamında 24 Ekim Perşembe günü saat 14.00'da Mevlana Meydanı'nda, 15.00'da Zafer Camlı Köşk'te aşıklar ve halk ozanlarının katılımıyla açık hava gösterisi gerçekleştirilecek.

Vatan Aşkıyla 53. Aşıklar Bayramı'nın açılış programı da saat 19.00'da Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Programın ikinci gününde ise saat 14.00'de KTO Karatay Üniversitesi'nde, saat 15.00'da Hükümet Meydanı'nda, saat 16.00'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde Konya Kitap Günleri'nde açık hava gösterisi gerçekleştirilecek.