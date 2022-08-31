Dün tüm yurtta coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Muğla'nın Bodrum ilçesindeydi. Burada Ulusal TV'nin canlı yayınına katılan Perinçek burada "Türkiye Nereye Gidiyor?" isimli bir söyleşi gerçekleştirdi.
Perinçek'in burada yaptığı konuşmasının bir bölümü büyük tepkilere neden oldu. Partisine katılımlar hakkında bilgi veren Perinçek, partisini Hz. Muhammed ile karşılaştırıp, "Hz. Muhammed Mekke'de tebliğde bulunduğunda kaç kişi ona biat etti? 1 yılda 40 kişiyi buldu, hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız. Atatürk Samsun'a giderken kaç kişiyle gitti? Tarihin zafer vadettiği kuvvet kadar büyük bir kuvvet yoktur" dedi.
Bu sözleri sarf ettiği sırada Perinçek'in gülmesi ve dinleyicilerin alkışlaması dikkat çekti. Söz konusu ifadeler sosyal medyada ise büyük tepki çekti.
O yorumlardan bazıları şu şekilde:
Son Dakika › Güncel › Doğu Perinçek'ten skandal sözler: Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız - Son Dakika