Doğu Perinçek'ten skandal sözler: Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız - Son Dakika
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Doğu Perinçek'ten skandal sözler: Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız

31.08.2022 08:29

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir söyleşide partisine yoğun katılım olduğunu ileri sürerek haddini aşan bir benzetmede bulundu. Perinçek, "Mekke'de tebliğde bulunduğu zaman kaç Hz. Muhammed'e biat etti? Bir yılda ancak 40 kişiyi buldu. Biz hiç olmazsa 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız" sözlerini sarf etti.

Dün tüm yurtta coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Muğla'nın Bodrum ilçesindeydi. Burada Ulusal TV'nin canlı yayınına katılan Perinçek burada "Türkiye Nereye Gidiyor?" isimli bir söyleşi gerçekleştirdi.

"O 40 KİŞİ BULDU, BİZ EN AZINDAN 40 BİN KİŞİ"

Perinçek'in burada yaptığı konuşmasının bir bölümü büyük tepkilere neden oldu. Partisine katılımlar hakkında bilgi veren Perinçek, partisini Hz. Muhammed ile karşılaştırıp, "Hz. Muhammed Mekke'de tebliğde bulunduğunda kaç kişi ona biat etti? 1 yılda 40 kişiyi buldu, hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız. Atatürk Samsun'a giderken kaç kişiyle gitti? Tarihin zafer vadettiği kuvvet kadar büyük bir kuvvet yoktur" dedi.

TEPKİ TOPLADI

Bu sözleri sarf ettiği sırada Perinçek'in gülmesi ve dinleyicilerin alkışlaması dikkat çekti. Söz konusu ifadeler sosyal medyada ise büyük tepki çekti.

O yorumlardan bazıları şu şekilde:

YORUMLAR (3)
  • nihat sert : Din elden gidiyor dedikleri bu olsa gerek. Son zamanlarda böyle söylemler çoğaldı. İtiraz eden de yok ... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ibrahim çobanoğlu: Sen 80 yılda 40000 kişi toplayabilmişsin. Hz.Peygamber 23 yıllık peygamberliği sonunda Veda haccında yüz binlerce sahabeye hitap etmişti. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Doğu Perinçek, Hz Muhammed, Güncel, Son Dakika

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