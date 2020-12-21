Vatandaşlar kapalı otoparktan memnun - Son Dakika

Vatandaşlar kapalı otoparktan memnun

21.12.2020 15:49
Vatandaşlar kapalı otoparktan memnun, System.String[]

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralanan Cumhuriyet Mahallesi 1961 Sokak'taki binayı katlı otoparka çeviren Efeler Belediyesi, bölgedeki park sorununu büyük oranda ortadan kaldırıyor.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralanan Cumhuriyet Mahallesi 1961 Sokak'taki binayı katlı otoparka çeviren Efeler Belediyesi, bölgedeki park sorununu büyük oranda ortadan kaldırıyor. Çalışmaları geçtiğimiz ay başlayan, resmi açılışının ise 23 Aralık'ta yapılacağı katlı otopark, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

İlçedeki merkez mahallelerin neredeyse en önemli ihtiyaçlarından birinin otopark olduğunu kaydeden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Zemin dahil toplam 5 kattan oluşan otoparkımız resmi açılışının henüz yapılmamış olmasına rağmen kapasitesinin 3'te 1'i oranında abone doluluk oranına ulaştı. Geçen ay hizmete açılan otoparkın kısa zamanda bu kadar ilgi görmesi, bölgedeki ihtiyaca karşılık ne kadar yerinde bir adım attığımızı bize gösteriyor. Halkımızdan gelen ilgi ve memnuniyet Efeler Belediyesi olarak çalışmalarımızda bize güç veriyor" dedi. Otoparkın seçim vaatlerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Atay, "Verdiğimiz sözleri hızla gerçekleştiriyoruz. Efeler Belediyesi Katlı Otoparkı ilçe merkezindeki diğer otoparklara göre oldukça düşük ücretli, sembolik bir rakam karşılığında vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Her vatandaşımız gönül rahatlığı içinde aracını emanet edebilir" diye konuştu.

Efeler Belediyesi'nin şirketlerinden Zeybek A.Ş. Genel Müdürü Fahri Önel kapalı otopark ile ilgili teknik bilgiler paylaştı. Önel, 322 araç kapasitesine sahip otoparkın yüzde 10'unu engelli vatandaşlara park yeri olarak ayırdıklarını ve pozitif ayrımcılık yapılarak engelli park yerlerinin zemin katta bulunduğunu söyledi. Önel, otoparktaki araçların emniyetlerinin 7 gün 24 saat kayıt yapan güvenlik kameraları ile sağlandığını belirtti.

Katlı otoparkın hizmete açılmasından memnuniyet duyduklarını kaydeden sürücüler, hizmet için Efeler Belediye Başkanı Atay'a teşekkür etti. İlçede park sıkıntısı olduğunu kaydeden Süleyman Erten, "Burası sıkışık ve araç yoğunluğu fazla olan bir yer, araç park edecek yer bulmakta güçlük çekiyoruz. Otoparkın açılması çok iyi oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu. - AYDIN

Vatandaşlar kapalı otoparktan memnun
Vatandaşlar kapalı otoparktan memnun
Vatandaşlar kapalı otoparktan memnun
Vatandaşlar kapalı otoparktan memnun
Vatandaşlar kapalı otoparktan memnun

Vakıflar bölge müdürü, Efeler, Susuz, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vatandaşlar kapalı otoparktan memnun - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar Burak Yılmaz, PSG maçının hakemin yanlış kararını düzelterek alkış topladı Goldman Sachs'tan dikkat çeken değerlendirme: Dolar düşecek, TL yükselecek Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu! Yeğenleri gözyaşına boğuldu Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor
Süper Lig ekiplerinin oyuncu sayısı 9'a düşerse hükmen mağlup sayılacak Süper Lig ekiplerinin oyuncu sayısı 9'a düşerse hükmen mağlup sayılacak         
16:06
Exxen'de yayınlanacak olan Şeref Bey dizisinden ilk kareler geldi Exxen'de yayınlanacak olan Şeref Bey dizisinden ilk kareler geldi         
15:43
Ziyaret ettiği kilisenin papazı tokalaşmadı! Paşinyan'ın neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada Ziyaret ettiği kilisenin papazı tokalaşmadı! Paşinyan'ın neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada         
14:43
Uçakta koronavirüsten ölen yolcunun görüntüleri ortaya çıktı Uçakta koronavirüsten ölen yolcunun görüntüleri ortaya çıktı         
14:33
Lüks aracında karpuz satarken görüntülenmişti! İranlı sosyal medya fenomeni sınır dışı edilecek Lüks aracında karpuz satarken görüntülenmişti! İranlı sosyal medya fenomeni sınır dışı edilecek         
14:24
Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01         
14:13
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
'Dünyaca ünlü doktor' yalanına kanan sağlık çalışanı estetik kurbanı oldu 'Dünyaca ünlü doktor' yalanına kanan sağlık çalışanı estetik kurbanı oldu         
13:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında fenalaştı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında fenalaştı         
12:20
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz         
11:44
Son ankette Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı         
11:38
Kemal Sunal'ın oynadığı 'Kapıcılar Kralı' filmi Siirt'te gerçek oldu Kemal Sunal'ın oynadığı 'Kapıcılar Kralı' filmi Siirt'te gerçek oldu         
11:14
Fakirin eti çıntar mantarı için ormana akın başladı Fakirin eti çıntar mantarı için ormana akın başladı         
10:18
Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında         
07:42
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 16:24:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaşlar kapalı otoparktan memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei