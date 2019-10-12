Ve 21.PERON Sahnede..

İzmir Fuarı Kültürpark'ta halka açık ve ücretsiz devam eden 1.Flamingo Kültür ve Sanat Günleri Festivali'nde bugün yine yazar imza günleri,söyleşiler ve konserler var.

1979 Eurovision elemelerinde birinci olan "Seviyorum" adli sarkıyı seslendiren grup İsrail'le diplomatik ilişkiler nedeniyle Türkiye yarışmadan.çekildiği için ülkemizi temsil edememişlerdi. Müziğe ara verip tahsillerini sürdüren grup birkaçsene önce tekrar biraraya geldi ve "Sanki Hep Buradaydık" albümünü çıkardı. Grup davulda diş hekimi Erden Erdem, basta Genel Cerrahi Uzmanı Gökhan Akçay, gitarda Prof.Dr.Haluk Öztekin, tuşlu çalgılarda Andreas Wildermann, keman ve viyola'da İzmir Devlet Senfoni Orkestrasından emekli Alp Gültekin ve vokalde eczacı teknisyeni Ahmet Safa İkis'den oluşuyor. Progressif Rock türünde kendilerine özgün şarkılarla 21.Peron'u festival nedeniyle müzikseverler dinleme olanağı bulacak.

1:Flamingo Kültür ve Sanat Günleri kapsamında bugün ayrıca fotoğraf sanatçısı Esat Erçetingöz yönetiminde İzmir Kuş Cenneti'ne fotoğraf meraklıları için ücretsiz araç kaldırılarak "fotosafari" yapılacak.