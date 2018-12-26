Son Dakika Haberleri: Ve Tarihi Karar Alındı! Halis Karataş Artık At Binmeyecek...

Ve Tarihi Karar Alındı! Halis Karataş Artık At Binmeyecek...

1 saat önce

Yaşanan bu gelişmenin akabinde, yapılan bu değişikliğin gerekçelerini öğrenmek, konunun muhatabı olan jokeylerin düşüncelerini aktarmak ve meslektaşlarımızı ilgilendiren bazı konularda yardım talep etmek amacıyla Dernek Başkanımız Ertul Cankılıç vasıtasıyla Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığına...

Ve Tarihi Karar Alındı! Halis Karataş Artık At Binmeyecek..., System.String[]
Yaşanan bu gelişmenin akabinde, yapılan bu değişikliğin gerekçelerini öğrenmek, konunun muhatabı olan jokeylerin düşüncelerini aktarmak ve meslektaşlarımızı ilgilendiren bazı konularda yardım talep etmek amacıyla Dernek Başkanımız Ertul Cankılıç vasıtasıyla Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığına ve diğer ilgili mercilere görüşme talebinde bulunulmuş, ancak maalesef bu talebimiz kabul görmemiştir.

Biz jokeylerin ve özellikle genç kuşak jokey ve aprantilerin istikbalini olumsuz yönde etkileyeceğini düşündüğümüz bu değişiklik sonrası karşı karşıya kaldığımız durumu değerlendirmek amacıyla 22 Aralık 2018 Cumartesi günü acil bir toplantı düzenledik.

Kamuoyunun takdir edeceği gibi bir anda ve çok hızlı bir şekilde değiştirilen ve yürürlüğe giren kararlar, hepimizi panik havasına soktu. Bu şartlar altında yaptığımız toplantıda bütün jokeylerin çok zor duruma düşeceği konusunda fikir birliği yaparak, 1 Ocak 2019 Salı gününden itibaren kendi hür irademizi kullanarak at binmeme kararı almış durumdayız.

En kısa süre içerisinde bu yönetmelikteki biz jokeyleri ilgilendiren bazı konuların düzeltilmesini talep eden ve aynı zamanda diğer istek ve şikayetlerimizi de belirten bir dilekçeyi, TJK Başkanlığına, Yüksek Komiserler Kuruluna ve muhatabımız olan diğer ilgili kurum ve kuruluşlara iletmeyi amaçlıyoruz.

Beklentimiz; bu dilekçemize olumlu sonuçlarla en kısa sürede geri dönüş yapılmasıdır. Bu noktada umutluyuz ve beklemede kalacağız. Bu kurumlardan gelecek cevaplara göre önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceğimize tüm jokeyler olarak hep birlikte karar vereceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

1 Ocak'tan itibaren kendi hür iradesi ile Deklare olmak istemeyen jokeylerin isim listesi;

Halis KarataşSelim Kaya – Sadettin Boyraz – Erhan YavuzMehmet KayaÖzcan YıldırımAhmet Çelik – Akın Sözen – Gökhan Kocakaya – Uğur PolatDeniz Yıldız – Nurettin Şen – Onur ÖztürkMüslüm ÇelikMustafa Çiçek – Gökhan Yıldız – Furkan Yüksel – Kadir Tokaçoğlu – Gökhan Gökçe – Barış Kurdu – Tolga Yıldız – Murat Gündüzeli – Ferit Yardımcı – Sinan ÖzenOnur Yıldız – Mehmet Akyavuz – Furkan Yüksel – Hışman Çizik – Halef Katı – Hakan Yıldız – Nevzat Avcı – Hüseyin Şimşek – Dorukhan Palaur – Vahdettin Kaplan – İsmail Katı – Çetin Taş – Mücahit Bayır – İsmail Dinar – Burak Akçay – Mahsun Demirbaş – Onur AtmacaSinan Çetin – Yunus Emre Yüksel – Mahsun Turan – Fatih Rüstem Bebek – Doğukan Sav – Doğukan Aydoğan – Çetin Ok – Muharrem Ok – Adem Aslan – Halil Ketme – Halil Parıldar – Halil Altın – Adem Aslan – Sercan Tırpan – Tugay Alıcı – Alican İşleyen – Harun Kılıçaslan – Recep Karakaya – Delil Korkmaz – M.A.. Solmaz – Galip Kılıç – İsmail Katı – Ahmet Oluk – Alperen Oluk – Mustafa Tarhan – Umut Barlık – Caner Tepe – Alican İnan – Alaattin Küründük – O. Şevket İrtiş – Mehmet Gönültaş – Mertcan Çelik – Arif Okan Pazar – Atakan Cem Dağdeviren – Furkan Him – Ayhan Kurşun – Hüseyin ŞanlıKemal Kurt – Samet Erkuş – H. İbrahim AkkayaMehmet Doğan – Remzi Doğan – M. Fatin Aslan – Hüseyin Altunkılıç – M. Ünlü – M. Işık – İsa Katar – İsa Akyavuz – Ahmet Aslan – Vedat Kızmaz- Burak Averbak – Selim İpek – Ali Kaçmaz – Yusuf Aktaş – Mazlum Pirdemir – Sinan Güleryuzler
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:58 

Halis Karataş, Türkiye Jokey Kulübü, Güncel
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