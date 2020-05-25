Vefa ekiplerinden gazi ve şehit ailelerine bayram ziyareti - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Siverek Kaymakamlığı bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri şehit ve gazi ailelerini Ramazan Bayramında yalnız bırakmadı.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 35 şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek onlara çikolata ve kolonya hediye etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler Siverek Kaymakamlığına ve bayram gününde çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine teşekkür ettiler.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ziyaret ettikleri ailelerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.